中國國開行主管紛落馬 副行長李吉平涉受賄被捕

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（中央社台北26日電）中國金融反腐持續。前國家開發銀行副行長李吉平涉嫌受賄，被移送檢察機關審查起訴。國開行是由中國國務院領導的政策性銀行，近年來已有前董事長、副行長等多名高階主管落馬。

檢察日報正義網今天報導，李吉平涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，河南省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對李吉平作出逮捕決定。案件正在進一步辦理中。

李吉平1994年就到國開行工作，2008年9月至2016年1月任國開行副行長。2024年3月13日，李吉平被查，此時距離其卸任國開行副行長已經過去了8年多。

中紀委國家監委網3月時發布消息稱，李吉平涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。該網8月再發布進一步消息，指李吉平被開除黨籍。

根據通報，李吉平大肆干預、插手金融機構職工錄用、職務晉升工作；大肆收受禮金，違規擁有非上市公司股份，大搞錢色交易；利用職務便利為他人在貸款融資、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物等。

2023年4月至6月，國家開發銀行作為20屆中央第一輪巡視對象，接受了巡視「回頭看」。巡視過程及結束後，前副行長周清玉、王用生相繼被查。

再往前一年，2022年初，國開行前副行長何興祥日前因涉嫌受賄、隱瞞境外存款等4宗罪被補。

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2018年初退休的王用生，曾和李吉平共事近5年時間。報導說，李吉平和王用生都曾是「金融虎」胡懷邦的下屬。

胡懷邦2013年至2018年曾擔任國家開發銀行黨委書記、董事長。2019年，他因涉嫌嚴重違紀違法，接受審查和調查。2021年1月，胡懷邦因受賄罪被法院判處其無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。胡懷邦當庭表示服判，不上訴。（編輯：張淑伶）1130826