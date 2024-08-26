本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國國開行主管紛落馬 副行長李吉平涉受賄被捕

2024/8/26 22:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）中國金融反腐持續。前國家開發銀行副行長李吉平涉嫌受賄，被移送檢察機關審查起訴。國開行是由中國國務院領導的政策性銀行，近年來已有前董事長、副行長等多名高階主管落馬。

檢察日報正義網今天報導，李吉平涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，河南省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對李吉平作出逮捕決定。案件正在進一步辦理中。

李吉平1994年就到國開行工作，2008年9月至2016年1月任國開行副行長。2024年3月13日，李吉平被查，此時距離其卸任國開行副行長已經過去了8年多。

中紀委國家監委網3月時發布消息稱，李吉平涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。該網8月再發布進一步消息，指李吉平被開除黨籍。

根據通報，李吉平大肆干預、插手金融機構職工錄用、職務晉升工作；大肆收受禮金，違規擁有非上市公司股份，大搞錢色交易；利用職務便利為他人在貸款融資、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物等。

2023年4月至6月，國家開發銀行作為20屆中央第一輪巡視對象，接受了巡視「回頭看」。巡視過程及結束後，前副行長周清玉、王用生相繼被查。

再往前一年，2022年初，國開行前副行長何興祥日前因涉嫌受賄、隱瞞境外存款等4宗罪被補。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

2018年初退休的王用生，曾和李吉平共事近5年時間。報導說，李吉平和王用生都曾是「金融虎」胡懷邦的下屬。

胡懷邦2013年至2018年曾擔任國家開發銀行黨委書記、董事長。2019年，他因涉嫌嚴重違紀違法，接受審查和調查。2021年1月，胡懷邦因受賄罪被法院判處其無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。胡懷邦當庭表示服判，不上訴。（編輯：張淑伶）1130826

#中國
#周清玉
#胡懷邦
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：