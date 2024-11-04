馬英九再邀陸生訪台 梁文傑：審查一視同仁

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（中央社記者謝怡璇台北4日電）馬英九基金會日前邀請中國大陸7校師生來台交流。陸委會副主委梁文傑認為，審查期不會不夠，但經常發生審查通過，但大陸方面不放人的狀況，希望這次沒有這樣的情況。

陸委會傍晚回應，馬英九文教基金會已於11月4日向教育部提出專案申請（併送陸委會、內政部），陸委會將會同主管機關教育部依現階段中國大陸人士入境申請規定與程序共同處理。

陸委會副主委梁文傑4日下午出席海基會第12屆董監事會第5次聯席會議，他於會前受訪，作上述表示。

梁文傑表示，今天剛收到馬英九基金會的來函，但在程序上教育部要先審核，才會到陸委會，所以會照一般程序審查，對所有申請案件都一視同仁。「現在其實已經有很多學校都陸陸續續過來，這個團除了邀請者不太一樣以外，其他沒有特別的差別，所以對我們的審查程序來說是一樣。」

針對現場記者提問，剩下20多天審查期間，對於陸委會而言是否足夠。梁文傑回應，認為審查時間不會不夠，但常常審查過了之後，大陸反而不放人，常常遇到這樣的狀況，希望這次沒有這樣的情況。

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有記者提問，對於金牌選手會不會有特殊考量。梁文傑則稱，「馬龍當然是一個很特殊的選手，但我們的審查程序標準還是相同。」

馬英九基金會執行長蕭旭岑今天召開記者會表示，前總統馬英九已邀請包括北京大學、北京清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等7所大學共40名師生，其中包括曾獲奧運桌球男單金牌馬龍、奧運射擊金牌楊倩等人。陸生訪台團將於今年11月27日訪問台灣9天8夜，與台灣6所大學交流，並參訪台灣著名景點。（編輯：周慧盈）1131104