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呂禮詩條款 陸委會：有必要處理

2024/11/21 17:30（11/21 17:46 更新）
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大陸委員會（陸委會）21日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。中央社記者李雅雯攝 113年11月21日
大陸委員會（陸委會）21日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。中央社記者李雅雯攝 113年11月21日
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（中央社記者李雅雯台北21日電）前海軍少校艦長呂禮詩在陸參觀航展讚揚共軍武器裝備，立委擬修正兩岸條例，擴大處罰適用對象。陸委會回應，這是有必要處理的，不過必須提醒，法律無法窮盡規範所有言行。

大陸委員會（陸委會）21日召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑於會上做出上述表示。

梁文傑表示，有看到各界呼籲修正台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例），退輔會主委嚴德發有表示支持；陸委會認為，這是有必要去處理的。

梁文傑指出，不過必須做出提醒，法律沒有辦法窮盡規範所有言行，其實有一些界線是關乎基本道德和良知，希望大家珍惜台灣的民主自由，不要打著言論自由的旗幟傷害自由。

梁文傑強調，如果中華民國不存在，什麼自由都不會有，香港民主派47人案、壹傳媒創辦人黎智英的事情都是血淋淋的例子。

呂禮詩日前赴中國大陸珠海航展接受媒體訪問說，要讓台灣觀眾知道「我們中國有多強」。

由於兩岸條例第9條之3適用對象限於「曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長」，外界發起「呂禮詩條款」修法聲音。

有立委擬提案修正兩岸條例，將規範對象擴及少校以上且領有終身俸人員。嚴德發今天上午於立法院受訪時表示，只要是維護國家安全、尊嚴，「我個人都支持」。（編輯：張淑伶）1131121

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