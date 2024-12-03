央廣董事長賴秀如接任台港策進會董事長

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（中央社記者李雅雯台北3日電）台港經濟文化合作策進會（策進會）今天下午召開董事、監察人聯席會議，推選中央廣播電台（央廣）董事長賴秀如接任策進會董事長；賴秀如允諾，全力加強台港經濟文化交流。

策進會3日透過新聞稿說明，詹志宏於今年7月卸任策進會董事長一職，今天下午召開第5屆董事、監察人第8次聯席會議，會中進行董事長補選，一致推選賴秀如接任策進會董事長。

賴秀如表示，策進會的交流與服務工作對於台港關係的穩定、和諧很重要，策進會將繼續積極配合政府政策，全力加強推動台港經濟文化交流，精進、完善在台港人的關懷服務，營造台港友好互助氛圍，讓移台港人都能夠安居樂業。

賴秀如表示，她長期在新聞界服務，對於香港的關注從未間斷，目前也在央廣推動製播粵語節目，促進台港相互瞭解，協助在台港人融入台灣社會；策進會董事長職務不單是責任與挑戰，更是延續和深化過去對港交流服務工作的機會。

這次會議也決議聘任大陸委員會（陸委會）副主委沈有忠、數位發展部次長葉寧擔任策進會董事。（編輯：張淑伶）1131203