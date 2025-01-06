中國多地發消費券促消費 黃牛介入高價轉售

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（中央社記者吳柏緯台北6日電）農曆春節將至，中國多地為刺激消費陸續宣布發放消費券並且祭出各種購物補貼，部分地區的補貼規模喊到人民幣2億元（約新台幣9億元）。然而一些數量有限的消費券卻流入黃牛手中並高價銷售。

綜合官媒新華社、界面新聞，截至目前為止，包含經濟大省河南在內，廣州、武漢、青海、寧波、天津、海南等地均陸續發放各式種類不同的消費券。各地發放的規模也各不相同，例如河南省將在第1季發放2億元規模的消費券、廣州的餐飲消費券規模預計達1億元。

除了消費券外，多地也提出針對「以舊換新」在內的多項消費補貼，例如合肥針對個人消費者購買冰箱、洗衣機、電視等7類家電產品給予補貼，每件補貼不超過2000元；寧波補貼購車交易，最高補貼7000元。

然而不少地區的消費券並非普發，而是限量搶購，因此吸引了不少黃牛搶購、炒作，一般民眾看得到卻拿不到。

報導提到，近期在諸多社群平台上經常可見「搶不到券」、「消費券去哪裡了」等文章，也有民眾表示「剛開始發的幾輪還能搶到，現在真是秒沒」。

一名消費券黃牛匿名受訪時表示，根據消費券面額不同、發行地區不同，「代搶費」落在90元至220元不等。此外，有一些黃牛會與商家勾結，搶到大量消費券後，藉由虛假消費套利。

報導指出，這些黃牛，有的是以人工方式搶，也有使用程式軟體。還有人透過同時幾十台甚至成百上千台設備搶券，成功率自然更高。

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報導引述中國人民大學公共管理學院教授許光建表示，發放消費券的目的是惠及民眾、提振消費。消費券被用於投機牟利，不僅破壞市場秩序，導致政策效果打折，更造成政府和消費者經濟損失。

北京嘉維律師事務所律師趙佔領指出，倒賣消費券，涉嫌騙取公共財物。如果金額較大，擾亂了市場秩序，情節嚴重的可能構成非法經營罪。「利用消費券騙取政府補貼，還會構成詐騙罪，受到刑事處罰」。（編輯：周慧盈）1140106