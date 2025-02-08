抖音封禁張蘭汪小菲帳號：惡意炒作大S逝世消息

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（中央社記者李雅雯台北8日電）藝人大S（徐熙媛）驟逝。抖音安全中心今天公告，部分帳號藉機惡意炒作大S逝世消息，發布不實資訊、違背公序良俗，對於「張蘭・俏生活」、「汪小菲」等帳號無限期封禁。

抖音安全中心8日發布「關於打擊無底線博流量行為的公告」。

公告內容表示，大S逝世引發社會關注，公眾表達哀悼；有部分抖音帳號藉機惡意炒作、發布謠言，違背公序良俗與道德底線，不尊重逝者與其家屬，傷害公眾情感，依據「抖音社區自律公約」等相關規定，對於違規帳號進行嚴肅處理。

公告內容指出，「我是夏小健」帳號發布不實資訊，誤導公眾、產生惡劣影響，無限期封禁。

「張蘭・俏生活」等帳號利用逝者惡意炒作行銷，推薦不實影片，以獲取商業利益，屢次發布不實、侵權內容進行違規炒作，處罰後未有改正，對於「張蘭・俏生活」、「汪小菲」、「張蘭之箖玥甄選」等帳號無限期封禁。

公告內容強調，抖音將持續加大對各類侵權、無底線炒作行為的打擊力道，維護風清氣正的社區環境。

抖音集團副總裁李亮8日社群發文解釋做出封禁帳號決定的原因。

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李亮表示，「我是夏小健」帳號5日晚發布所謂「包機」消息，逝者家屬否認後，平台對於帳號發送核實站內信，對於帳號暫時禁言30天，同步進一步地對外核實；包機公司7日公開闢謠，因此確定此為謠言且性質惡劣，對於帳號永久禁言。

李亮提到，對於其他幾個利用大S逝世事件進行炒作、推薦不實影片以獲取商業利益的相關帳號，抖音內部進行多次討論，由於這幾個帳號過往屢次違規被處罰、沒有改正，最終決定予以封禁。（編輯：廖文綺）1140208

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