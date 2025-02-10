美媒：威脅美國科技企業 成為中國對美貿易戰策略

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（中央社台北10日電）中國今天起對美國加徵關稅執行反制措施，美中關稅戰正式開打。華爾街日報報導，中國官員正在制定一份包括谷歌、蘋果、博通、新思科技等在內的美國科技公司名單，作為中方反制的籌碼，藉此影響美國總統川普的核心圈。

中國先前已宣布調查輝達（Nvidia）及谷歌（Google）涉嫌違反中國「反壟斷法」的問題。知情人士透露，中國還鎖定了包括蘋果（Apple）、博通（Broadcom）及新思科技（Synopsys）等美國科技企業作為未來調查對象。其中，新思有一筆高達350億美元（約新台幣1.15兆元）的收購案有待中方批准。

策緯諮詢公司（Trivium China）駐上海科技政策專家南利斯特（Tom Nunlist）表示，中國正在蒐集籌碼，需要所有能用來回擊美國的籌碼，而「反壟斷」是最有用的籌碼之一。這就像是撲克牌桌上的博弈，中國還「需要一些籌碼」以便坐上談判桌。

報導指出，中國這種策略是有風險的。與川普的第一個任期相比，美國企業最近不那麼願意為中國說話，且中國這些威脅可能會適得其反，會打消美企在中國投資的積極性，目前北京正鼓勵外企在中國投資。

接近中國決策層的知情人士表示，中國官員希望引起川普圈子裡的注意，包括在川普就職典禮上坐在川普身邊的高階主管，像是Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）、蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）等人。

報導直指，蘋果向上架的應用程式開發商收取費用的做法，先前一直旁觀的中國監管機構，近幾週來已開始密切地關注。知情人士表示，一些中國官員認為蘋果在中國的收費過高，阻礙了競爭，因此中國政府認為，蘋果是與美國談判中可以打的一張牌。

此外，跨國公司之間的收購與合併，通常需要得到全球各地反壟斷監管機構的批准，如果不能獲得其中一個主要國家的批准，這些收購與合併就可能告吹。律師們表示，中國就越來越常將這類條件附加到交易中，尤其是半導體廠的合併，高通（Qualcomm）和博通的對外合併都曾受到中國影響。

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專研中國反壟斷法的南加州大學教授張湖月（Angela Zhang）表示，透過嚴格條件的執行，中國方面可以對企業施加壓力，並處罰「不合規行為」。但中方對美企採取行動時必須謹慎，尤其是中國對外依賴性強的關鍵元件企業，輝達就是一例。

除了反壟斷，「國家安全」是中國可用來限制美國企業的另一個工具。2023年，中國禁止本國企業向美國晶片大廠美光（Micron）購買產品，理由是國安風險。美國商務部當時表示，這些限制毫無事實依據。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1140210