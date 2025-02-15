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蕭茲會王毅 談及電動車關稅盼盡快解決經貿摩擦

2025/2/15 22:58
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（中央社台北15日電）德國總理蕭茲於當地時間15日會見中國外交部長王毅。王毅表示，中方讚賞德國在歐盟對中電動車關稅問題上秉持理性務實態度，希望德國繼續為盡快解決中歐經貿摩擦等問題發揮建設性作用。

據中國外交部官網15日發布，王毅表示，當前單邊主義、保護主義抬頭，但世界走向多極化勢不可擋。作為戰略夥伴，中德、中歐更應加強團結、協調與合作，堅持自由貿易，踐行多邊主義，維護聯合國權威。

王毅說，「德國是具有全球影響的歐洲大國，中方樂見德國在多極格局中發揮重要作用，願同德方深化全方位合作，推動雙邊關係向前向好發展」。

王毅表示，中方讚賞德方在歐盟對中電動車關稅問題上秉持理性務實態度，希望德方繼續為盡快妥善解決中歐經貿摩擦等問題發揮建設性作用。

據中國外交部消息，蕭茲（Olaf Scholz）表示，德方高度重視對中關係，願與中方加強各層級交往和對話溝通，深化雙多邊戰略合作。德方反對保護主義，不贊同打關稅戰，希望歐中雙方本著建設性態度，盡快妥善解決電動車等摩擦問題，共同維護自由貿易體制。

雙方還就俄烏戰爭交換了看法。王毅深入闡釋了中方立場，表示中歐在推動和平解決俄烏戰爭上目標方向一致，有必要探討構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架，達成持久和平協議，實現歐洲長治久安。中方願與德國等有關各方保持溝通，繼續為勸和促談發揮建設性作用。

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訪德期間，王毅還與德國最大在野黨基民黨（CDU）主席梅爾茨（Friedrich Merz）等會見。

歐盟去年10月底開始對中國進口電動車加徵最高35.3%的反補貼稅。在先前歐盟成員國對中國進口電動車加徵「反補貼稅」一案投票中，德國聯邦政府投下反對票。（編輯：廖文綺）1140215

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