中國「指居」釀死 8名辦案人員被控刑訊逼供

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（中央社記者謝怡璇北京18日電）中國指定居所監視居住（簡稱「指居」）制度飽受詬病，辦案人員為取得口供，對嫌犯使用暴力、疲勞審問，已釀多起死亡。南方周末今天報導，2022年暴欽瑞在指居期間死亡一案，法院於13日審理8名被控刑訊逼供罪的辦案人員，並宣布擇期宣判。

2022年7月，暴繼業和其兒子暴韶瑞、暴欽瑞等10人，被認為參與毆打民工、放高利貸等行徑，均被執行指定居所監視居住。13天後，34歲的暴欽瑞在石家庄新樂市醫院死亡。

南方週末今天報導，2月13日，河北保定市蓮池區人民法院對暴欽瑞實施刑訊逼供並致其死亡的新樂市公安局8名涉案人員涉故意傷害罪、刑訊逼供罪進行公開審理。

起訴書指控，對暴欽瑞實施刑訊逼供的，有張旭光、邢子超、王子謙、吳瑋濤、馬林炫5人。他們的行為導致暴欽瑞死亡。庭審中，張旭光不承認對暴欽瑞有刑訊逼供行為，其餘4人則認為自己的行為並非導致暴欽瑞死亡的原因。

起訴書提到，手搖電話機、電警棍電擊，鎬柄、PVC管，皮帶抽打，吊籠子，搧耳光與拳打腳踢，均是此案採取的刑訊逼供手段。庭審中，8名被告人均不同程度否認了在偵查階段訊問時承認的刑訊逼供行為，多數被告人否認使用過手搖電話機和電棍。

被告人均稱，辦案期間不清楚嫌犯在指居區的居住條件如何，是否有長期被固定在審訊椅等情況。他們稱，指居區由保安負責管理，辦案民警很少去指居室，提審時是保安將人從屋內提出，交給民警。

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報導提到，法院於13日展開為期兩天的審理，最後由法官宣告休庭，擇期宣判。

中國「指定居所監視居住」執行過程缺乏法律規範看管人員行為準則，一些辦案人員為獲取口供，以非人道方式對待嫌犯，包括要求嫌犯戴著手銬、腳鏈坐在鐵製審訊椅、毆打、電擊、不供應食物、限制如廁次數等方式。近年來常有媒體報導嫌犯在指居期間死亡，包括某科技公司總經理邢燕軍、湖北某連環盜竊案嫌疑人袁時宏，更有嫌犯在指居期間變成植物人。（編輯：廖文綺）1140218