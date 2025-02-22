奧運合作夥伴 中國贊助商擠進3家創新高

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（中央社記者李雅雯台北22日電）中國電子電器品牌TCL簽約成為奧林匹克全球合作夥伴（TOP），目前13名奧運贊助商中，有3家中國企業，創新高紀錄；其他10名贊助商來自美、歐、韓，日企全面退出贊助商名單。

國際奧林匹克委員會（國際奧會，IOC）宣布與TCL建立奧林匹克全球合作夥伴關係，直至2032年。國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）與TCL創辦人、董事長李東生20日在北京簽約，這項合作也代表奧運贊助商名單中國企業達3家。

據第一財經報導，奧林匹克全球合作夥伴計畫是舉辦奧運資金來源之一，以2024年巴黎奧運為例，國際奧會從轉播與合作夥伴計畫所獲收入達68.39億美元（約新台幣2242.5億元），其中合作夥伴計畫收入約占33.6%。

國際奧會將9成收入分配給奧林匹克運動各個組織，以支持奧運舉辦與全球體育發展。2024年巴黎奧運期間，奧林匹克全球合作夥伴有15家贊助商，巴黎奧運結束後，3家日本企業、1家法國科技公司陸續決定終止合作。

報導提到，奧林匹克全球合作夥伴現有3家中國企業，數量創新高。日本企業Panasonic為奧林匹克全球合作夥伴計畫初始成員，做了37年奧運贊助商，其在去年9月宣布2024年底結束贊助；豐田（Toyota）、普利司通（Bridgestone）也在去年相繼宣布退出。

日企退出奧林匹克全球合作夥伴計畫的背後有企業經營考量。報導剖析，退出奧運贊助商行列的日企正在面臨經營壓力，從業績表現來看，豐田2024年會計年度淨利年減8.6%；Panasonic2024年會計年度第3季淨利僅為前一年同期90%。

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目前奧林匹克全球合作夥伴有13家贊助商，包括安布英博（AB InBev）、安聯（Allianz）、源訊（Atos）、德勤（Deloitte）、歐米茄（Omega）、Airbnb、英特爾（Intel）、寶鹼（P&G）、Visa、三星（Samsung）、TLC、阿里巴巴、蒙牛與可口可樂聯合贊助。

新華社20日評論指出，TLC、阿里巴巴以及與可口可樂聯合贊助的蒙牛使中國成為第3大奧運贊助商來源，對比日企去年底全面退出奧運贊助商行列，折射全球經濟變遷；中國贊助商的增加可提升中國企業形象，也可以提升中國對奧運影響力。（編輯：廖文綺）1140222