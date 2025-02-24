阿里巴巴宣布投1.7兆元建設AI 創中國民企紀錄

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（中央社記者張淑伶上海24日電）阿里巴巴集團CEO吳泳銘今天宣布，未來3年，阿里將投入超過人民幣3800億元（約新台幣1兆7100億元）建設雲端運算和AI硬體基礎設施，創下中國民企在此領域史上最大規模投資紀錄。

新華社報導，這筆3800億元用於建設雲端運算和AI硬體基礎設施的投資，總額超過阿里過去10年的投資總和。

吳泳銘表示：「AI爆發遠超預期，國內科技產業方興未艾，潛力巨大。阿里巴巴將不遺餘力加速雲和AI硬件基礎設施建設，助推全行業生態發展。」

吳泳銘說，3800億元巨額資金繼續投入，能極大提振相關產業信心，同時也表明，阿里相信未來、投資未來。

阿里巴巴近期業績表現超乎預期，加上蘋果手機在中國市場的AI應用將與阿里合作，在AI題材發酵下，阿里巴巴股價近期不斷上揚。

2024年第4季財報在20日發布後，阿里巴巴美股最高上漲14.59%，到144.14美元。21日港股收盤時，阿里的股價為港幣138.5元，大漲14.56%。

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根據財經媒體36氪21日報導，阿里交出改革這一年多來最亮眼的季報，集團營收年增達8%；經調整經營利潤轉正，年增4%。各項核心財務指標均高於市場預期。

在季度財報會中，絕大多數話題都圍繞AI和雲端計算展開。吳泳銘當時表示：「阿里要抓住這個幾十年一遇的行業機會，未來3年在AI和雲上的投入將超過過去10年總和。」（編輯：周慧盈）1140224