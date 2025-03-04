中國人大記者會談美中關稅 不接受施壓和威脅

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（中央社記者謝怡璇北京4日電）針對美國對中再加徵10%關稅，中國全國人大發言人婁勤儉今天說，美方單邊加徵關稅的做法，違反世貿組織（WTO）規則，干擾全球產業鏈供應鏈安全穩定，期待通過平等磋商解決，但不接受施壓和威脅，將堅決維護好國家主權、安全、發展利益。

中國14屆全國人大三次會議今天舉行記者會，婁勤儉針對美國再對中國加徵關稅的提問做出上述回應。

美國國家廣播公司（NBC）記者提問，美國總統川普對中國出口產品再次加徵10%關稅將生效，是否會成為今年兩會的重要議題；以及中方打算如何反擊、如何與美國新政府打交道。

婁勤儉表示，美方單邊加徵關稅的做法，違反世貿組織規則，干擾全球產業鏈供應鏈安全穩定。希望美方與中方相向而行，通過平等磋商找到解決問題的辦法。

婁勤儉稱，歷史昭示，中美合則兩利，鬥則俱傷，一個穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國利益和國際社會的期待。作為兩個國情不同的大國，中美間難免有些分歧，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題的辦法。

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婁勤儉說，中國願意在相互尊重、平等相待、對等互惠的基礎上，同美方通過對話協商解決各自關切，但絕不接受施壓和威脅，將堅決維護好國家主權、安全、發展利益。希望美方同中方一道，共同落實兩國元首重要共識，回到通過對話協商解決問題的軌道上來。中國全國人大願繼續通過立法機構的交流渠道，增進中美兩國人民間的相互了解和友誼，助力中美關係穩定、健康、可持續發展。

美國總統川普美東時間3日簽署命令，將原本對中國銷美商品課徵10%關稅提高為20%，4日起實行。野村證券分析，加上這波20%關稅後，美國對中國銷美商品的平均關稅稅率將升至約33%。（編輯：廖文綺）1140304