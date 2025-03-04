川普重返白宮後 梅蘭妮亞罕見露面反深偽色情

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國第一夫人梅蘭妮亞．川普今天對一項旨在保護美國民眾免受「深偽」（deepfake）報復性色情影像侵害的法案表達支持，這是她自丈夫川普重返白宮後首次獨自參與公開活動。

梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）今天在國會山莊出席一場圓桌討論會，尋求外界關注「刪除非合意親密影像法案」（Take It Down Act）。

根據這項法案，在網路上公布非合意性影像的行為將被視為犯罪，這些影像往往是利用廉價且唾手可得的人工智慧（AI）工具所創造。

梅蘭妮亞坐在兩名受到深偽色情影像荼毒的少女身旁，對與會人士表示：「在現今AI推動的世界裡，侵犯隱私權的威脅令人擔憂且相當嚴重。」

她補充說：「看見這些青少年，尤其是女孩們努力應對惡意網路內容所帶來的沉重挑戰，著實令人心碎。」

法新社報導，這項由共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）提出的法案，將要求社群媒體平台和網站制定相關程序，在接獲受害者通知時迅速移除非合意親密影像，包括AI生成的色情影像。

法案已獲參院表決通過，仍須經聯邦眾議院同意。

梅蘭妮亞一邊呼籲民主、共和兩黨支持這項法案，一邊批評民主黨人沒有將通過這項法案視為優先要務。

她說：「我原本預期今天能看見更多民主黨領袖和我們攜手解決這個嚴重的問題…身為成年人，我們當然應該將美國兒童置於黨派政治之上。」

隨著AI工具普及，包括透過數位技術讓女性「寬衣解帶」的照片應用程式（App），全球規範相關技術的努力，遠遠跟不上非合意深偽內容在網路上激增的速度。

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包括加州和佛羅里達州在內的寥寥數州已立法將露骨的性相關深偽內容變成可以懲罰的犯行，運動人士也正敦促國會盡快通過多項法案，以規範這類影像的製作與傳播，其中包括「刪除非合意親密影像法案」。

梅蘭妮亞表示：「在這個數位互動融入日常生活的時代，我們應該優先保護孩童免受惡意傷人的網路行為侵害。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1140304