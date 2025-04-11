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批川普關稅淪數字遊戲 北京喊話美再加稅不予理會

2025/4/11 20:35
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（中央社台北11日電）美中近日輪番向對方加徵關稅，稅率已各達145%（美國對中國）及125%（中國對美國）。北京今天發話稱，美國對中國加徵關稅已經淪為笑話和數字遊戲，美方若繼續如此，中方將不予理會。中國也重申對於與美國磋商關稅問題持開放態度。

美國總統川普日前宣布暫緩對於其他國家的高額對等關稅，卻獨獨提高對中國的稅率，採取報復立場的北京也隨之對美國商品再加關稅。美東時間10日，華府進一步提高對中國輸美產品加徵的對等關稅，總額已至145%；中國也再對原產地為美國的進口商品加稅，由84%提高到125%。

美中彼此輪番加稅後，據中國商務部官網，「中方對美方肆意的單邊關稅措施堅決反對，嚴厲譴責，並已堅決採取反制措施維護自身權益」。

中國商務部藉由「答記者問」的方式表態強調，「美方對華輪番加徵畸高關稅已經淪為數字遊戲，在經濟上已無實際意義，只會更加暴露出美方將關稅工具化、武器化，搞霸凌脅迫的伎倆，並淪為笑話」。

中國商務部發言人表示，美方若繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會；但若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。

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中國商務部發言人並重申，中美經貿關係的本質是互利共贏。貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路，「中方對與美方磋商持開放態度」，但威脅施壓不是與中方打交道的正確方式。美方應在相互尊重的基礎上與中方透過平等對話妥善解決分歧。

對於兩國是否針對關稅談判的問題，美媒引述白宮官員透露，美方不希望就關稅談判主動與中國接觸，川普已指示團隊，必須由中國先採取行動。（編輯：周慧盈）1140411

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