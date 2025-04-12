強風影響逾半中國省份 3000餘航班取消

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（中央社台北12日電）受冷空氣影響，中國半數以上省份這兩天出現大風降溫和沙塵天氣，目前已有3200餘架次國內航線航班取消，是今年以來航班取消的最高值。

綜合新京報等陸媒今天報導，據中國中央氣象台，今天到明天，較強冷空氣持續影響中國中東部地區，出現大風、沙塵和降溫，包括北京在內的華北和黃淮等地進入大風最強勁時段。

截至今天中午，受極端大風等惡劣天氣影響，中國國內航線已取消航班3200餘架次，是今年以來航班取消的最高值。

機場方面，華北地區京津冀主要機場取消航班超過1200架次，其中北京首都機場和北京大興機場取消航班逾900架次。

中國中央氣象台昨天發布10年來北京首次「大風橙色預警」。截至今天下午，約800多棵路樹傾倒，但未接報因大風引發的傷亡情況。官方呼籲非必要不外出。

大風橙色預警為第三級預警信號，代表6小時內可能受大風影響，平均風力可達10級以上，或陣風11級以上；或已受大風影響，平均風力10至11級，或陣風11至12級，並可能持續吹襲。

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中國國家標準將風力等級依次劃分18等級。10級狂風可將樹木連根拔起，吹倒房屋。風力超過12級時對地面物體「摧毀極大」，體重輕於50公斤者容易被吹跑。

據報導，昨天至今，逾1900個地面站出現10級以上大風，5個地面站出現超過14級大風。（編輯：周慧盈）1140412