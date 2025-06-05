陸委會清查領用陸證件 有人領定居證被註銷台灣身分

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（中央社記者吳柏緯台北5日電）陸委會持續清查台灣民眾持有中國大陸定居證、身分證情形，發言人梁文傑今天證實，已有一名領有定居證的台灣民眾被註銷台灣身分，未來這名民眾來台，必須依兩岸條例規定申請。

大陸委員會（陸委會）5日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，說明查處台灣民眾持有中國大陸證件的情形。

梁文傑指出，陸委會在今年4月16日發布解釋令指出，若台灣民眾持用中共定居證，那就違反兩岸條例第9條之1的規定，即「不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照」，依規定將取消台灣身分。

據清查，有1名台灣民眾張立齊，已在民國113年領用陸方的定居證，經過確認，已經廢止他的台灣身分，「未來若要來台灣，必須要依照兩岸條例相關規定申請入境許可，並經過同意，才能入境」。

梁文傑說明，這是4月16日公布解釋令後，陸委會查處首件持有定居證的案件，後績若有相關案件，處理完就會陸續公布。

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針對民眾持有中國大陸相關證件的樣態，陸委會3日曾發布書面資料表示，一般民眾若申領持用居住證、同城通、台胞證，以及各種銀行卡或交通卡，由於非屬在中國大陸設有戶籍的情形，並不會影響台灣人民身分，但可能造成隱私外洩，造成權益受到不可預測的侵害。

另依據兩岸條例第9條之1規定，台灣人民不得在中國大陸設有戶籍或領用其護照，違反者將喪失台灣人民身分，並由主管機關註銷其在台戶籍。因此若是持有中國大陸身分證、定居證及護照，均違反上述條文，會喪失台灣人民身分。（編輯：邱國強）1140605