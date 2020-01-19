大型意象書法春聯掛外牆 南科考古館迎新年

（中央社記者楊思瑞台南19日電）國立台灣史前文化博物館南科考古館第一次迎接農曆新年，今天邀請意象書法家陳世憲在館外牆書寫高20公尺、寬2.4公尺的意象書法春聯。陳世憲說，盼以台灣人的角度來詮釋世界。

位於南科園區的南科考古館入口處附近館牆外側，今天早上掛出一條巨大的紅色絹布，旁邊還準備了一台起重機，引起遊客和路過的民眾注意。10時30分一到，陳世憲站上由起重機掛載的吊籃，提起大型毛筆在絹布上寫下自行創作的詩句，約30分鐘後完成。

「高鐵飛奔三秒過，遺址一瞬五千年，南夢墾拓長追憶，台灣文化已卓然。第一米粒第一狗，天圓地方我居安，陶文遞衍古來意，世代生息永流傳。」陳世憲說，這首詩是在仔細了解館藏，並與館方人員深談後構思創作，再用意象書法加以呈現。

陳世憲指出，因為館牆外是不平整的石面，在上面書寫起來本來就會有天然的不規則。剛好館藏有許多在遺址挖到的碎片，可以相互輝映；另外，也希望寫出5000年前海風在吹的景象，盡量做出古今交會的感覺。

他說，這是自己至今所創作過最高的大型作品，今天一早就很亢奮，寫完之後覺得很滿意。很多人以為台灣是在世界的邊陲地帶，但其實台灣有很多可貴的文化，足以成為世界的中心。很希望用意象書法、以台灣人的角度來詮釋世界，並對全世界說出台灣人對世界的看法。

南科考古館主任黃宏文表示，去年10月開館的南科考古館即將迎接第一個農曆新年。館方以傳統的春聯揮毫活動來思考改變的可能性，搭配考古館宏偉的外觀，於是邀請陳世憲來書寫大型創作。遠古時代沒有文字，用意象書法來表達館藏的精神，意境也更契合。（編輯：李亨山）1090119