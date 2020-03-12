修復活化歷史建築 客家詹冰故事文學館開工

（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）客委會補助苗栗縣推動卓蘭國小日式宿舍歷史建築修復活化再利用，辦理「客家詹冰故事文學館暨饒平客語園區」工程，今天舉行開工典禮，營造饒平客家語言及文學創作基地。

苗栗縣政府與卓蘭鎮公所配合「浪漫台三線」政策，推動「客家詹冰故事文學館暨饒平客語園區」計畫，獲客委會補助新台幣3600萬元經費，辦理卓蘭國小日式宿舍主體建築修復及周邊整體觀光改善，今天舉行開工典禮，客委會副主委范佐銘、詹冰外孫也是立法院副院長蔡其昌、苗栗縣長徐耀昌、卓蘭鎮長詹錦章等人出席。

詹冰是卓蘭鎮知名已故文學詩人，開過藥局，擔任過國中理化老師，有「藥學詩人」之稱，逾8000件詩集、著作手稿和文物，已由家屬捐給台灣客家文化館典藏。

蔡其昌表示，「客家詹冰故事文學館暨饒平客語園區」能記錄保存在地人許多共同記憶和歷史軌跡，他也說，從政前即投入文學研究，他很清楚，不論要研究台籍或客籍詩人，外祖父詹冰絕對是重要對象之一。

縣府文化觀光局指出，卓蘭國小是卓蘭地區最早的公學校，校園旁的日式宿舍群，從建築特色推估已逾百年歷史，潮溼氣候加上年久失修，建物已呈現腐壞情形，考量建築特色和當地教育發展歷史意義，縣府於2014年登錄為歷史建築。

文觀局表示，這項計畫範圍以卓蘭國小日式宿舍歷史建築為主體，進行緊急修復，工程預估11月完工，並規劃作為客家詹冰文學故事館及客語學堂，並整合日式建築及宿舍群、改善周邊環境，營造成結合客家文學、青創的饒平客語園區，帶動客家文藝復興。（編輯：張銘坤）1090312