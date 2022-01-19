集集樟腦出張所啟動修復 文資保存兼具觀光功能

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南投縣集集樟腦出張所動工修復，首期工程農曆春節後開工，除規劃局部空間還原提煉樟腦歷史現場，還有文創產品區、餐飲、藝文表演，集集鎮長陳紀衡（前）19日出席施工說明會。（集集鎮公所提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年1月19日

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（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）南投縣僅存的集集樟腦出張所動工修復，首期工程農曆春節後開工，除規劃局部空間還原提煉樟腦歷史現場，還有文創產品區、餐飲、藝文表演，展現文資保存與觀光旅遊多重目標。

「集集樟腦出張所建築群」2019年登錄為歷史建築文化資產，主管機關為南投縣政府文化局，透過集集鎮長陳紀衡積極向中央爭取經費獲文化部補助，今年農曆春節後首期修復工程將開工，未來各場域完工後，成為鎮民看展覽、喝咖啡、重溫歷史記憶的好去處。

陳紀衡今天出席施工說明會表示，歷史建築修復工程相當困難，經調查研究、規劃設計、文資審議等多次專家審查，並秉持公平、公開、清廉原則，逐一完成各項程序，今年起邁入修復施工階段，後續需時間與專業團隊持續努力，推動活化再利用，打造深度旅行亮點。

陳紀衡說，此案不僅以修復台灣僅存、規模完整的樟腦出張所宿舍群為目標，更希望透過文化資產場域活化再利用，連結集集地區歷史脈絡與當代生活需求，匯聚地方產業與人文能量，打造成地方參與及外地人慕名而來的歷史文創空間。

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陳紀衡表示，修復後將重現樟腦出張所原有運作型態，除展示相關產業機具、文史主題，並規劃局部空間還原歷史現場成為提煉樟腦主題的差旅空間、農食文創產品區、餐飲區、藝文駐村及表演等多元空間使用，展現文化資產保存與觀光旅遊多重目標。

執行工程的建築師景雅琦說，除修復歷史建築賦予新使命，還整合周圍交通動線、再利用設施、公車亭、景觀、照明，並導入生態、節能、減廢、健康的綠建築指標，打造具人文歷史、綠色環境、經濟循環的友善文創園區，此案分3期進行，第1期工程主體修復為F、K、J棟，預計年後開工，工期1年。（編輯：陳仁華）1110119