驫舞劇場訪馬祖 帶領角力隊孩子當身體科學家

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2022馬祖國際藝術島邀請驫舞劇場編舞家蘇威嘉（左）及舞者方妤婷（中）帶領馬祖角力隊舉行舞蹈工作坊，讓角力隊的孩子們在不同速度、扭轉、拉伸的過程中打開身體感官，用肢體收放與自己對話。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年2月19日

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（中央社記者王寶兒台北19日電）同以身體為主角，傳達意念卻大不同。馬祖國際藝術島邀請驫舞劇場的蘇威嘉及方妤婷，帶領馬祖角力隊舉行舞蹈工作坊，經3天相處，蘇威嘉認為，角力或舞蹈，都是身體的科學家。

馬祖國際藝術島由文化總會和連江縣政府主辦。蘇威嘉今天透過文總新聞稿表示，角力選手與舞者其實都是身體的科學家，二者常用身體抵抗，「角力以抵抗來破壞對手的重心，舞蹈則以抵抗來合作創造共同的重心」。

角力向來是連江縣府的重點培力運動，馬祖角力隊也是全國比賽的常勝軍，去年全國運動大會拿下4銀2銅。

例如2019年總統教育獎得主王明亮，也是出生馬祖，自小學5年級就投身角力運動的金牌選手，曾在2017年亞洲青年錦標賽為台灣代表隊贏回唯一獎牌。他在服完兵役後毫不猶豫回到家鄉，擔任教職課後，持續無償指導馬祖孩子練習角力。

馬祖國際藝術島此次媒合馬祖角力隊和台電公共藝術合作，並邀請驫舞劇場編舞家蘇威嘉、舞者方妤婷登島馬祖，透過工作坊與角力隊的孩子們在不同速度、扭轉、拉伸的過程中打開身體感官，用肢體收放與自己對話。

蘇威嘉和馬祖角力隊孩童經過工作坊互動後，驚艷於孩童的肢體，對國小、國中年紀來說非常不容易，尤其在相對辛苦的環境裡，「馬祖角力隊的孩子讓人在互動過程中很想留下來」。

除工作坊外，方妤婷今天也在修復完成的戰地歷史空間「梅石軍官特約茶室」帶來獨舞演出「微光。身影」。

馬祖國際藝術島於馬祖四鄉五島展出至4月10日。（編輯：張芷瑄）1110219