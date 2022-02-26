228事件75週年 自由路上藝術節盼為空白歷史上色

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228事件75週年，由好民文化行動協會與台中市新文化協會舉辦的第4屆「自由路上藝術節」，今年以「對話？如何？」為主題，26日在台中全安堂台灣太陽餅博物館揭開序幕。中央社記者趙麗妍攝 111年2月26日

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）今年是228事件75週年，第4屆「自由路上藝術節」今天開幕，透過電影放映、劇團表演、黨外雜誌等系列活動，讓民眾直視黨國威權統治，為台灣過去的歷史空白上色。

好民文化行動協會與台中市新文化協會舉辦「自由路上藝術節」邁入第4屆，今年的主題為「對話？如何？」，今天在台中市全安堂台灣太陽餅博物館揭開序幕。

好民文化行動協會執行長林芳如表示，過去為紀念為言論自由而犧牲的鄭南榕，現在是為了台灣歷史上色，希望台灣人能慢慢記得這些勇敢的歷史，必須在轉型正義的歷史裡獲得養分重生，慢慢走向未來。

林芳如表示，希望各直轄市政府面對轄內的威權象徵，思考要如何移除，因為不能繼續在傷口上灑鹽，必須在傷口上重生。

林芳如指出，「自由路上藝術節」活動透過各種多元藝文活動，讓民眾了解什麼是轉型正義，以及威權統治的40多年，台灣遭受的處境，歷史的空白透過藝文活動慢慢去填補。

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