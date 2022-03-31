日本動畫大師高畑勲特展 6月台北登場

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（中央社記者王寶兒台北31日電）已故日本動畫導演高畑勲以「螢火蟲之墓」、「平成狸合戰」等作品深植人心，集結其分鏡手稿、影像的「吉卜力動畫大師－高畑勲展」，將在6月首度移師海外，於台北登場。

高畑勲出生於1935年，首部長篇動畫作品為「太陽王子 霍爾斯的大冒險」，當時還提拔現今也是動畫大師的宮崎駿共同參與製作。兩人在1985年和鈴木敏夫共同創辦「吉卜力工作室」，自此牽動日本的動畫半世紀發展，並以吉卜力作品享譽國際。

高畑勲於吉卜力工作室製作的作品，包含展現日本風土民情和庶民生活的「螢火蟲之墓」、「兒時的點點滴滴」及「平成狸合戰」；也有摸索水彩畫風格的動畫，例如「隔壁的山田君」及「輝耀姬物語」。

除動畫電影外，高畑勲也曾執導改編自世界名著的「小天使」、「萬里尋母」、「小安妮」等電視動畫，當時在日本締造極高收視率，台灣也曾播出，是不少人的童年回憶。

高畑勲於2018年4月5日因肺癌病逝，享壽82歲。他一生留下無數經典作品，「吉卜力動畫大師－高畑勲展」自2019年開始於日本巡迴，迴響熱烈，首次移師海外，便選在台北流行音樂中心展出，2000件展品包含首度公開的創作筆記、分鏡手稿、人物場景設定等典藏，呈現高畑勲對日本動畫的影響，以及他個人和吉卜力工作室的關係。

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這也是北流開館以來首次引進外部展覽，董事長黃韻玲今天透過聯合數位文創的新聞稿表示，吉卜力動畫對世界的影響非常大，高畑勲在製作動畫時對細節的要求非常高，「從他花費8年時間製作『輝耀姬物語』就可知道，很高興北流能與吉卜力工作室合作這麼一個高規格的國際級展覽，也很期待能親眼目睹大師作品。」

「吉卜力動畫大師－高畑勲展」將於6月18日至9月25日在台北流行音樂中心展出。（編輯：張雅淨）1110331