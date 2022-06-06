【文化+】美的東西會被淘汰但故事不會 李政瀚、于薇的後葛萊美時代

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以《八歌浪Pakelang》唱片包裝設計，為台灣奪下首座葛萊美獎座的兩位設計師李政瀚（右）和于薇，兩人一個35歲、一個23歲，首次報獎就獲得肯定。（攝影：裴禛）

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一個樂團咖，一個追星族少女，兩人聯手拿下台灣首座葛萊美獎，他們的日子沒有變得不一樣，還是得繼續埋首設計，用一幀幀封面，為台灣音樂說故事。

文：葉冠吟／攝影：裴禛／照片提供：李政瀚、于薇、然點設計工作室

大雨毫不留情傾倒的夜晚，為台灣奪下首座葛萊美獎座的兩位設計師李政瀚和于薇，拖著疲憊身軀，踏進台中南屯一隅的印刷倉庫，雨滴狠狠轟炸鐵皮的聲音，像樂曲磅礴開場，迎接馬不停蹄的訪問。

距離從全球音樂人嚮往的殿堂舞台走下，抱走「最佳唱片包裝設計獎」，已過一個多月，採訪邀約仍如雪片飛來，好奇著首次報名、就入圍告捷的年輕設計師模樣。等到真正坐好、在廠內唯一亮著的辦公區說話時，已是晚上8點。

這裡是李政瀚的設計工作室，正確來說，工作範圍只有一張桌子。

他幽默介紹，自己近年來「寄生」在這間倉庫，就靠著一台Windows機型桌機，和新銳設計師夥伴于薇，協力創作出「董事長樂團」與第二代「馬蘭吟唱隊」的專輯《八歌浪Pakelang》，把台灣東部山海輪廓與阿美族國寶古調吟唱團長郭英男側臉登上國際。

李政瀚幾前年退租工作室後，就開始「寄生」在從事印刷服務的師父、何泰億的倉庫廠房辦公室，設計發想時，還能請師父指點包裝材質迷津。（攝影：裴禛）

在地玩團仔設計師 扎實學印刷翻玩包裝創意

「我一直很期待有人問我為什麼沒有Mac，答案很簡單，太貴了，害我常被客戶殺價！」

隨性紮著半頭小馬尾的李政瀚，帶著痞痞又真誠無比的自白，讓一旁話不多、安靜的于薇輕輕笑出聲。

設計本科系畢業的兩人，其實做唱片專輯，都不是他們主業。

35歲的李政瀚在台中開業，做商業設計與設計服務，幫客戶做包裝盒、跑印刷，青春大半時間都在和高中好友組成重金屬樂團，背著吉他熱血嘶吼。接觸唱片設計，也是8年前為了樂團首張專輯，捲袖操刀，「自己寫專輯、做專輯才帥嘛」。

李政瀚卯起勁設計，想把專輯變成燙金日記本，封面搭配團名「適者生存」畫出荒島求生刻痕。沒想到印海報、名片容易，做立體包裝卻被難倒。專輯從材質、印刷、軋型、燙金到縫合等，每項流程都是不同工廠處理。所幸在接案過程，認識了從事印刷服務的師父何泰億，不藏私教他。

李政瀚認真創作的第一張唱片專輯，就是自己的樂團「適者生存」的首張專輯《時間乎咱的話》，呼應團名封面刻意畫出荒島求生的刻痕。（照片提供：然點設計工作室）

久而久之，李政瀚創意發想前總習慣請教何泰億，「一直問他問題，問到師父直接叫我把電腦搬過來，順便陪他聊天，沒想到就此寄生印刷廠」，但也讓李政瀚有機會翻玩專輯材質與立體造型，辦公室後櫃子上滿滿都是作品包裝打樣，更玩出成果。2019、2020年，李政瀚連續以重金屬樂團「血肉果汁機」專輯《深海童話》與樂團「浮現浩世」的專輯《時代》奪下全美獨立音樂獎最佳包裝設計獎。

前者運用紙板與壓克力分層交疊的透明度，將專輯打造成充滿神秘符號的海洋世界；後者則是李政瀚自認最喜歡的作品，把台灣歷史從戒嚴走向自由社會的血淚故事，運用紅色黑膠形狀與色彩疊印原理，呈現「血淚的過去，為得是光明的未來」的意涵。儘管李政瀚作品不多，但張張都是經典。

（照片提供：然點設計工作室）

李政瀚在2019、2020年，連續以重金屬樂團「血肉果汁機」專輯《深海童話》（上）與樂團「浮現浩世」的專輯《時代》（下）奪下全美獨立音樂獎最佳包裝設計獎。（照片提供：然點設計工作室）

難忘拿到偶像專輯感動 追星少女用設計證明自己

年紀小李政翰一輪、23歲的于薇則是社會新鮮人，同樣兼職做唱片設計，白天在商業設計公司上班，下班之後，閒暇之餘，獨立接案。和李政瀚不同的是，于薇對音樂毫無天份，國小吹直笛都能不及格，但曾瘋狂追星的她，難忘拿到韓國偶像專輯的感動，從小就嚮往音樂相關的工作。

大學時，于薇看到玩樂團的學長徵求唱片封面設計，毛遂自薦完成首張專輯後，在友人口耳相傳推薦下，成功踏進音樂設計領域。現在手上的每檔案子，從MV標準字、專輯平面設計到VJ（影像騎師），百分之百都與音樂有關，讓于薇少女般小聲歡呼：「目標達成！」至於得到全球音樂圈最高榮譽的葛萊美獎，「有點超越目標達成」，大大的眼睛裡，看得出有些惶恐。

曾是追星族的于薇（左），從小就嚮往從事音樂相關的工作，沒想到不僅目標達成，還得到全球音樂圈最高榮譽，自己也有些吃驚。圖為兩人在葛萊美獎紅毯與獎牌興奮合影。（照片提供：李政瀚、于薇）



兩人相識的契機相當可愛，竟是因于薇當時的男友在台中，愛情的力量，讓她想盡辦法在當地找大二暑期實習的機會，因緣巧合下跟著李政瀚工作2個月，聽到此，李政瀚忍不住嘆了口氣......（全文詳見文化+雙週刊第110期「從設計看見音樂魂」）