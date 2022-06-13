不再只有紅綠藍 校園掃具也要設計力

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新北市政府教育局與美感諮詢設計小組共同推動「校園掃具美感改造計畫」，引導設計師專業注入校園，讓學校除了常見的紅、綠、藍掃具外，擁有更多接近校園色彩的選擇。（美感細胞協會提供）中央社記者王寶兒傳真 111年6月13日

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（中央社記者王寶兒台北13日電）美感細胞團隊自9年前發起教科書再造計畫，成果讓中國網站指出是「走在了大陸的前面」。近來，美感細胞團隊也將關注視野拉到校園環境，翻轉常見的紅、綠、藍掃具。

美感細胞協會秘書長何富菁今天向中央社記者表示，人們所看到的，就會成為認知一環，教育很重要，而學校是養成全民的地方，此次改造掃具如同美感細胞推行教科書再造一樣，從學生會接觸到的事物開始。

「校園掃具美感改造計畫」由新北市政府教育局與美感諮詢設計小組共同推動，該小組則由新北市政府教育局、美感細胞及優仕創意StudioPros共同籌組，嘗試透過教育部門協力設計界，將校園注入設計力。

「校園掃具美感改造計畫」首先針對新北市國小、國中、高中職進行學校掃具與環境調查，透過289所學校問卷、實際走訪11所校園進行田野調查與師生訪談，並同步針對校園環境色彩分析，了解現行掃具使用狀況，並得出「校園掃具美感改造計畫-色彩規範與收納指南」與美感掃具計畫官網，期待透過校園掃具升級，提升孩童的生活環境教育。

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美感細胞協會透過新聞稿表示，「校園掃具美感改造計畫-色彩規範與收納指南」先透過色彩解決掃具過去與環境難以融入的問題，並廣邀有意願按照色彩規範生產經銷的廠商加入製作行列，透過公私部門跨領域合作，擴大計畫影響力，讓學校未來能有更多選擇，此外也免費提供「掃具收納與垃圾回收分類ICON素材包」方便學校印出使用。

美感細胞協會創辦人陳慕天表示，此次很開心能與新北市合作推動掃具計畫，「現在只是個開始，未來會繼續推廣到全台灣，讓更多校園都能使用」。（編輯：管中維）1110613