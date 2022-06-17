高畑勲展北流開幕 揭「螢火蟲之墓」製作歷程

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「吉卜力動畫大師–高畑勲展」首度移師海外，17日在北流舉行開展記者會，18日起正式登場，展覽內容爬梳已故日本動畫導演高畑勲一生，也分享賺人熱淚的「螢火蟲之墓」等作品幕後歷程。中央社記者張皓安攝 111年6月17日

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（中央社記者王寶兒台北17日電）「吉卜力動畫大師－高畑勲展」首度移師海外，今天於台北流行音樂中心開幕，展覽爬梳高畑勲一生，也分享賺人熱淚的「螢火蟲之墓」、改編日本經典文學的「輝耀姬物語」等作品幕後歷程。

吉卜力工作室會長星野康二今天下午透過視訊表示，展覽能在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下於台北流行音樂中心順利開展，令他感到非常幸運。吉卜力工作室在2020年4月於高畑勲故鄉、日本岡山縣推動展覽時，也因為碰到疫情較為艱辛。

星野康二說，他知道台灣疫情仍沒有結束，如今能和台灣主辦方聯合數位文創、北流等單位合作下推動展覽，「我真是非常感激。」台灣未來將在7月推出「高畑勲影展」，也令他感謝不已，「希望藉由此次展覽讓大家更認識高畑勲導演。」

吉卜力工作室展覽製作人田中千義接受媒體聯訪表示，他認為展覽最珍貴的就是可以見到手稿，尤其高畑勲擔任動畫導演初期，動畫大師宮崎駿也擔任作畫，展覽見到的許多手稿是出自宮崎駿筆下，這些展品值得大家期待。

高畑勲出生於1935年，自東京大學文學部法文學科畢業後進入東映動畫工作，首部執導長篇動畫作品為「太陽王子 霍爾斯的大冒險」，也陸續創作台灣觀眾熟悉的「小天使」、「小安妮」電視劇集。

高畑勲在1985年和宮崎駿、鈴木敏夫共同創辦「吉卜力工作室」，並以吉卜力作品享譽國際，他在吉卜力工作室執導作品包含「螢火蟲之墓」、「兒時的點點滴滴」、「平成狸合戰」、「輝耀姬物語」等，2018年他因肺癌病逝。

「吉卜力動畫大師－高畑勲展」包含動畫製作手稿、製作筆記、影像等逾千件展品，不管是哪一部作品，從高畑勲與製作團隊的筆記、日程表、草稿都能發現手繪動畫製作流程繁複，例如「螢火蟲之墓」的動畫場景，團隊還要親自前往各處類似地點取景拍照做為參考素材，觀眾從取景照中，也能推敲、連結出動畫對應的場景。

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有趣的是，世人所知的高畑勲作品往往侷限於執導作品，但吉卜力工作室也特別整理出高畑勲較不為人知的生命歷程，例如知名漫畫「哆啦A夢」動畫化契機，原來是由高畑勲製作企劃書，讓原作漫畫家予以認可。現場也展出其手寫企劃書，過去他也曾和宮崎駿一起執導動畫「魯邦三世」，為動畫加入幽默元素，奠定動畫特色基礎。

「吉卜力動畫大師－高畑勲展」將於明天至9月25日在台北流行音樂中心展出。（編輯：張芷瑄）1110617

「吉卜力動畫大師–高畑勲展」首度移師海外展出，18日起將在台北開展至9月25日，呈現已故日本動畫導演高畑勲經典作品、人物場景設定、分鏡手稿等近2000幅作品。中央社記者張皓安攝 111年6月17日

「吉卜力動畫大師－高畑勲展」18日起在北流正式登場，透過展覽爬梳已故日本動畫導演高畑勲的一生，展品包含動畫製作手稿、製作筆記、影像等逾千件，不管是哪部作品，從高畑勲與製作團隊的筆記、日程表、草稿等，都可發現手繪動畫製作流程的繁複。中央社記者張皓安攝 111年6月17日

「吉卜力動畫大師–高畑勲展」首度移師海外，18日起將在北流正式登場，展出包含台灣觀眾熟悉的電視劇集「小天使」、「小安妮」等經典動畫作品製作筆記、影像等。中央社記者張皓安攝 111年6月17日

「吉卜力動畫大師－高畑勲展」18日起在北流登場，展品包含動畫製作手稿、製作筆記、影像等逾千件展品，現場並復刻已故日本知名動畫導演高畑勲於東映時期的工作桌，帶領觀眾一探高畑勲的創作歷程。中央社記者張皓安攝 111年6月17日

已故日本動畫導演高畑勲以「螢火蟲之墓」、「平成狸合戰」等作品深植人心，集結其分鏡手稿、影像的「吉卜力動畫大師–高畑勲展」首度移師海外，18日起將在台北流行音樂中心文化館登場。中央社記者張皓安攝 111年6月17日

「吉卜力動畫大師–高畑勲展」18日起將在台北流行音樂中心展出，17日舉辦開展記者會，聯合數位文創董事長李彥甫（左3）、吉卜力工作室展覽製作人田中千義（左2）、北流董事長黃韻玲（右3）及藝人Lulu黃路梓茵（左）等人出席。中央社記者張皓安攝 111年6月17日