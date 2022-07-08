安倍晉三的政治告白 願當永遠戰鬥的政治家

（中央社記者邱祖胤台北8日電）日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，舉世震驚，他生前的著作「邁向美麗之國」細數自己的政治理念與打造日本成為美麗之國的願景，並期許自己成為一個永遠戰鬥的政治家。

「邁向美麗之國」中文版2007年由前衛出版社出版，安倍晉三在2006年第一次當選自民黨總裁，成為二戰之後日本最年輕首相，「美麗的國家」就是他第一次擔任首相時的施政口號。

安倍晉三在書中表示，所謂戰鬥的政治家指的是有所為的政治家，只要是為國家、為人民的事，雖千萬人吾往矣，是不怕批判的行動派；不鬥的政治家則是無所為的政治家，總是將「您說得對！」掛在嘴邊，一味迎合對方，決不站在箭靶位置的政治角色。安倍晉三期許自己是一個永遠的「戰鬥（有所為）的政治家」。

安倍晉三提到他在為「北朝鮮綁架日本人事件」出聲時，許多政治人物大概是怕被貼上「右翼反動」標籤，僅有少數人站在他這邊，事後他的確受到媒體中傷及抹黑。安倍感慨表示，不論在什麼時代，「有所為的政治家」都不多。

安倍同時舉1939年英國首相張伯倫針對希特勒的安撫綏靖政策為例，連在野黨的亞瑟．格林伍德在質詢時都被張伯倫唬住了，執政的保守黨有人看不過去，便高喊「Speak for England, Arthur !」（亞瑟，為英國出聲！），亞瑟．格林伍德受到鼓舞，繼而發表了要求政府對德開戰的著名演說。

安倍表示，自從他第一次當選以來，就一直勉勵自己要做一個「有所為的政治家」，「有所為」不是不分青紅皂白，是要「Speak for Japan」（為日本出聲），是要傾聽國民的心聲。（編輯：屈享平）1110708