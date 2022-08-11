荷蘭藝術家奧拉夫個展登國美館 看見世界完美時刻

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荷蘭藝術家奧拉夫（Erwin Olaf）大型個展「埃爾溫．奧拉夫：完美時刻－未竟世界」13日起將在國美館登場，他雖因個人健康因素無法來台參與11日的展前記者會，但仍以預錄影片致詞，並表示期待在展覽結束前拜訪台灣。（國美館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年8月11日

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（中央社記者王寶兒台北11日電）世界不完美，荷蘭藝術家奧拉夫大型個展「埃爾溫．奧拉夫：完美時刻－未竟世界」將於國美館登場，他以作品致力創造「完美時刻」，滿足心中刻劃的理想世界。

國立台灣美術館今天舉行展前記者會。埃爾溫．奧拉夫（Erwin Olaf）因個人健康因素無法來台，仍以預錄影片致詞，他期待在展覽結束前能到訪台灣，他也說，「此時此刻在台灣舉辦展覽讓我很感動與榮幸，因為台灣在亞洲已成為一個強大的民主力量，另外台灣也是亞洲第一個允許同性婚姻的國家」。

奧拉夫主修新聞學，專注以影像反映、關懷存在於當代人類文明的可能問題，他所致力創造出來的「完美時刻」，正是反映自身對「未竟世界」的關心，而未竟世界就是尚未完整的理想世界。

此次「埃爾溫．奧拉夫：完美時刻－未竟世界」展覽登台，共有荷蘭在台辦事處代表譚敬南、韓國水原市立美術館組長李素熙及韓國水原市立美術館策展人朴賢珍等人共同促成，展覽涵蓋奧拉夫約40年以來的重要攝影、裝置及錄像等約130組（件）作品。

國美館長廖仁義表示，非常感謝荷蘭在台辦事處、韓國水原市立美術館的大力支持促成本展，這是一次重要的國際交流，透過台灣、荷蘭及韓國3個國家共同合作，讓台灣觀眾得以一睹當代國際攝影大師作品風采。

譚敬南表示，這是代表處與國美館首度合作，希望接下來可以開啟更多合作機會。李素熙也說，能在亞洲最大的國立美術館展覽，感到非常榮幸，並代表韓國水原市長，希望這次展覽開啟韓國與台灣更多交流。

「埃爾溫．奧拉夫：完美時刻－未竟世界」將於13日於國美館101展覽室展出至11月27日。（編輯：陳仁華）1110811