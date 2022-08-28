第20屆版畫雙年展 國內外藝術家與會

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（中央社記者王寶兒台北28日電）中華民國第20屆國際版畫雙年展昨天開幕，除展出來自50國的180件作品外，也頒發金牌、銀牌及銅牌得主，分別由法國、烏克蘭及哥倫比亞藝術家奪得。

中華民國第20屆國際版畫雙年展金牌獎得主克蕾蒙絲．費萳朵（CleMence FERNANDO）、銀牌獎得主艾琳娜．勞瑞斯科（Irena LAWRUSZKO）、銅牌獎得主奧蘭多‧馬丁尼茲．韋斯加（Orlando MARTINEZ VESGA）等國外得獎藝術家，今年皆訪台出席頒獎典禮，昨天由文化部常務次長李連權、國立台灣美術館長廖仁義、評審團代表呂燕卿頒發獎狀。

今年國際版畫雙年展共徵得來自79國1011件作品，並遴選出計50國180件展出作品。其中包含金、銀、銅牌獎各1名、評審團特別獎2名、優選及佳作各5名，共計15件得獎作品。

李連權代表文化部長李永得致詞，並感謝國美館與藝術家40年20屆不間斷的舉辦及參與，國美館舉辦的「國際版畫雙年展」與波蘭版畫展並列世界2大版畫展之一，既促進台灣版畫與國際間的文化交流，也打造國際版畫雙年展為國際品牌，增進國際知名度。

國美館透過新聞稿表示，這屆雖受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，但外國得獎藝術家及外國審查委員仍踴躍參與，例如複審委員澳洲皇家墨爾本理工大學藝術學院榮譽教授Lesley DUXBURY就不畏疫情來台審查。

金牌獎得主費萳朵來自法國，她致詞表示：「國美館就像藝術的仙境，能夠在這裡看到自己的作品，非常開心。」

銀牌獎得主勞瑞斯科今年即將完成波蘭華沙美術學院的版畫博士學位，來自烏克蘭的她提及，親人仍勇敢留在戰火中，她也特別感謝家人從小支持她的藝術創作。

「中華民國第20屆國際版畫雙年展」即日起於國立台灣美術館301、302展覽室展出至11月20日。（編輯：管中維）1110828