開啟研究新視野 重建台灣藝術史研討會登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北3日電）重建台灣藝術史學術研討會今天登場，今年由國美館主辦、北藝大美術學院策畫，以「水平的藝術史：藝術史編撰法在台灣」為題，在對話中建構台灣藝術史的學術根基。

國立台灣美術館今天發布新聞稿表示，本研討會的計畫主持人郭昭蘭，藉由藝術史家皮奧卓夫斯基（Piotr Piotrowski, 1952-2015）提出的「水平藝術史」概念，對如何在非西方地區書寫前衛藝術的歷史提出探究，例如藝術史如何協商國家文化研究與地方的關係，而藝術史編撰方法，又會提供人們怎麼樣的新視野？

本次研討會邀請新加坡國立大學教授鄭大衛（David Teh）及柏克萊加州大學南亞與東亞研究暨藝術史學系副教授蘇格塔．芮（Sugata Ray）擔任專題演講講者。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除2場專題演講外，研討會也規劃「藝術史編撰法的轉向」、「藝術與文化中的力動學」、「歷史終結後的地誌學」、「在人類世中書寫藝術史」、「批判性的美術館：展覽製作作為藝術史編撰法」、「藝術及其全球史」等6大主題及2場圓桌論壇，邀請曾少千、陳貺怡、孫松榮等12名專家學者參與發表論文。

國美館表示，透過研討會所搭建的學術橋梁，將提供國人再次思考台灣藝術史建構的研究方法與別樣視野，為推動「重建台灣藝術史」的研究工作帶來嶄新的能量。「水平的藝術史：藝術史編撰法在台灣」研討會明天將於國美館演講廳持續舉行。（編輯：屈享平）1110903