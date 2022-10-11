漫畫家柚子、PETER MANN 將赴日本北九州市駐村

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（中央社記者王寶兒台北11日電）文化部今年首度與日本北九州市政府合作「2022日本北九州市駐村交流計畫」，今天揭曉決選結果，由漫畫家柚子、PETER MANN獲選，預計於11月7日赴日，駐村1個月。

文化部今天發布新聞稿表示，柚子、PETER MANN駐村創作之旅，內容包含參與「北九州流行文化節」、現場作畫推廣活動、參訪北九州市漫畫博物館等藝文機構等，並將繪製5幅與當地有關圖像作品贈與北九州市。

柚子畢業於日本京都精華大學漫畫研究科，創作以水彩、水墨為主要媒材，曾以「虎爺起駕：紅衣小女孩前傳」入圍第10屆金漫獎漫畫新人獎、「閻王帖上冊」入圍第12屆金漫獎年度漫畫獎。本次獲選的駐村計畫，將利用駐村期間所獲得的生活經驗，創作一篇10到20頁短篇漫畫。

PETER MANN曾任職動態影像公司，作品包含設計、動畫及插畫，近年開始嘗試創作漫畫，曾獨立出版數本刊物，包含「GANNA怪拐」、「我討厭妳」等，今年則出版商業漫畫作品「芭樂歌 BLA BLA SONG」，與台灣及日本的音樂人合作，推出漫畫原聲帶，在台、日兩地發行。

PETER MANN本次駐村計畫預計創作24頁黑白漫畫，融入當地特色景點和美食，用漫畫描繪當地風情。

文化部表示，台灣長久以來與日本漫畫有緊密連結，本次首度與日方合作辦理漫畫家駐村計畫，獲選漫畫家創作風格皆獨具特色，相信將開啟台、日漫畫交流嶄新一頁。

此外，國立台灣歷史博物館、駐日台灣文化中心及北九州市漫畫博物館，將於11月底在北九州市漫畫博物館合作辦理「台灣租書店與漫畫的奇妙旅程」國際展，到時將安排駐村漫畫家參與交流活動。

文化部表示，未來也希望能持續透過駐村加強台、日漫畫產業的交流及合作，讓更多優秀的台灣漫畫家及作品被看見。（編輯：張芷瑄）1111011