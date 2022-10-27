向陳揚致敬 笛藝家陳中申重現作曲鬼才動人之作

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）國家文藝獎得主陳中申將推出「走過笛篇的歲月」音樂會，演出90年代作曲鬼才陳揚之作。陳中申表示，「是陳揚的音樂讓我成為雅俗共賞的演奏家，我要用這場音樂會向他致敬。」

陳中申接受中央社記者專訪時表示，這麼多年來，陳揚的音樂不但不老，旋律依舊鮮明動聽，「希望這場音樂會可以找回過去喜愛這些音樂的聽眾，也希望新世代的樂迷可以親身聆聽感受，認識陳揚的音樂。」

陳揚目前因為身體狀況不佳，住進深坑療養院，陳中申自己上週小中風也才剛康復，心心念念仍是這場演出。陳中申說，他很希望陳揚能夠到音樂會現場，「但我知道不可能，我只希望4、5、6年級生不要忘記，我們還有一個偉大厲害的作曲家陳揚。」

以「歡樂中國節」、「桂花巷」等樂曲走紅的作曲家陳揚，創作名曲無數，先天右耳失聰，但不改他對音樂創作的熱愛，創作出「魯冰花」、「愛到最高點」等流行歌曲，以過人天分悠遊作曲、編曲、製作等領域，金鼎、金曲，金鐘，金馬獎都有他得獎之作，並於2015年獲金曲獎特別貢獻獎。

陳中申與陳揚同年，在陳中申拿到五燈獎「五度五關」之後，四海唱片在名製作人李國強規劃下邀請當時橫跨古典與流行樂界的陳揚與陳中申合作，錄製了台灣第一張結合合成器及笛子的發燒專輯「笛篇」，一出版馬上風靡全台。

陳中申說，當時甚至在全球發行英文版，從國外銷售回台灣，1985年則獲得金鼎獎最佳演奏獎及評審推薦獎；電視劇、電影、廣告紛紛採用，也成了3年級到6年級生們的共同記憶，「一直到前幾年，四海唱片停止營業前，都還一直再版發行了30幾年，是歷久不衰的熱銷產品。」

陳中申後來將專輯中5首樂曲改編成國樂伴奏，成了音樂會上極受歡迎的曲目。2012年以這些曲目為主錄製笛子獨奏專輯「秀才騎馬弄弄來」，獲得金曲獎最佳民族樂曲專輯獎的殊榮。陳中申心願之一，就是希望將「秀才騎馬弄弄來」9首曲目全部搬上舞台，來一場懷舊的笛篇歲月音樂會。

邊受訪還邊哼著陳揚的音樂，陳中申說，陳揚的音樂旋律渾然天成，百聽不膩，「我還記得在錄製『笛篇』時，除了笛子的譜之外，陳揚根本沒有譜，每一個配器，每一個節奏，每一個鍵盤音樂都是他現場演奏，或加或減而成，神奇的不得了。」

陳中申說，但也因為沒有譜，很多樂曲根本不曾在音樂會演出過。陳中申這次也重新配器，將在音樂會上重現陳揚包括「秀才騎馬弄弄來」、「笛之隨想」、「西窗話舊」、「新疆之花」等時代之作。

「走過笛篇的歲月」音樂會將於10月29日在台北國家兩廳院演奏廳舉行，音樂會由桃園市國樂團主辦，除了陳中申演出之外，也邀請北市國笛子首席賴苡鈞及笛子演奏家林克威、桃市國笛子演奏家梁雯婷、黃俞鈞等陳中申學生共同演出。（編輯：張雅淨）1111027