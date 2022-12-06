和平島考古遺址解說中心工程試掘 再發現遺骸

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基隆市文化局辦理「和平島B考古遺址」解說中心工程，2日晚間試掘過程中又發現一具遺骸，仍需進行年齡、性別與人種的初步辨識，已知這具遺骸與前幾年出土墓葬方位相同，頭朝西南，尚未發現有陪葬品。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年12月6日

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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）基隆市政府文化局辦理「和平島B考古遺址」解說中心工程，試掘過程中在2日晚間發現一具遺骸，現正清整遺骸和調查，包含這具遺骸在內，這處遺址至今已發現21具遺骸。

文化局副局長李添慶今天透過新聞稿表示，這具遺骸從人體脛骨處發現，出土自18個試掘坑位其中之一，大致可看出整體輪廓，但仍須進行年齡、性別與人種的初步辨識，已知這具遺骸與前幾年出土墓葬方位相同，頭朝向西南，目前尚未發現有陪葬品。

李添慶說，會有新遺骸出土，主因是為了更有效保護和平島諸聖教堂考古遺址現場，基隆市政府積極爭取「和平島B考古遺址」解說中心興建工程，通過中央核定後，在進行前置作業落柱坑位試掘及工程整備作業中所發現。

李添慶表示，市府委託國立清華大學人類學研究所從10月17日啟動現場試掘，並暫停開放參觀，計畫發掘18個坑位，試掘完畢後將由施工單位接手工程。

文化局文化資產科長郭麗雅指出，團隊會將新出土遺骸清整完畢後，移至研究室繼續調查，針對性別、年齡與人種等背景深入探究。

郭麗雅說，和平島諸聖教堂考古遺址自2011年起便有考古學家團隊陸續進行試探挖掘，自2018年起「大基隆歷史場景再現整合計畫」進行較大規模考古發掘計畫，除發現西班牙修道院遺構及文物外，「和平島B考古遺址」至今共出土21具遺骸。（編輯：李錫璋）1111206