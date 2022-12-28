兒時學伴今成音樂名家 林昭亮、胡乃元歲末同台

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）同樣都跟台灣小提琴教母李淑德學琴，林昭亮、胡乃元兩位兒時學伴如今都成音樂名家，今年歲末兩人將在舞台上合體帶來2場音樂會，以多首室內樂及雙小提琴協奏曲讓樂迷驚艷。

林昭亮接受中央社專訪時表示，他跟胡乃元從小都是李淑德的學生，他住新竹，胡乃元住台南，兩人只差1歲，見面大多都是「勤快練習」，「因為要拉給老師聽，大家都怕被李老師打。」

林昭亮說，他還記得9歲時由當時知名女指揮家郭美貞帶團去菲律賓為當時的馬可仕夫人演奏，當時因為出國很稀奇，「大家都在練琴，我比較調皮跑去旅館游泳池游泳，結果不會換氣差點被淹死，還好被救出來。」被救出來之後又被李淑德「修理」，「我灌了一肚子水還要被打，心裡很委屈。」

胡乃元表示跟林昭亮從小一起學琴，8歲一起演出，「印象中有一次被林昭亮邀請去他老家玩，但為何只有我一個人去也不記得了。」兩人除了李淑德80大壽同台之外，在美國也曾因公益演出共演，這次的音樂會能讓樂迷聽見兩人精湛琴藝與成熟琴音，非常難得。

林昭亮1960年出生於台灣，5歲開始習琴，15歲隻身前往紐約就讀茱莉亞音樂院，1980年林昭亮首次與紐約愛樂合作，一炮而紅，自此展開其職業演奏生涯。林昭亮近年創立台北大師星秀音樂節，為音樂學子創造國際學習平台。

胡乃元1961年出生，1985年拿到比利時伊莉莎白女王國際音樂大賽首獎後，展開全球演奏生涯。2004年在嚴長壽、辜懷群等藝文愛好者的支持下，創立了TC音樂節，建構海內外音樂家的交流平台，開啟與故鄉台灣的「連結」。

促成這兩場音樂會的辜公亮文教基金會執行長辜懷群表示，這個合作策劃了兩年，過程面臨場地、疫情和檔期等各種考驗，「雙小提琴作品不多見，這次是精華盡出，台上會演奏得很享受，台下的樂迷也一樣會聽得很享受。」

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12月30日的歲末音樂會「林昭亮、胡乃元與NSO室內樂音樂會」，林昭亮與胡乃元將與鋼琴家王佩瑤以及NSO音樂家群鄧皓敦、曾智弘、林品任、黃瑞儀、陳猶白、連亦先、黃日昇、朱玫玲，帶來室內樂音樂會。林昭亮與胡乃元兩人在音樂會排練過程中相當融洽，互相尊重，也將輪流擔任第一小提琴的席位。

12月31日的歲末音樂會「林昭亮、胡乃元與NSO雙小提琴之夜」林昭亮與胡乃元將與NSO協奏演出韋瓦第、莫札特以及薩拉沙泰為雙小提琴量身打造的經典作品。樂團將由吳曜宇指揮，演奏多首約翰．史特勞斯家族膾炙人口的輕歌劇序曲與波卡舞曲等，與樂迷共度歲末。兩場音樂會地點都在台北國家音樂廳。（編輯：屈享平）1111228