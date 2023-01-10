陳世憲新港奉天宮展意象書法 祈願台灣早日走出疫情

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（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）嘉義新港奉天宮今天邀請意象書法家陳世憲舉辦「大地祈願」書法展，陳世憲當場大筆一揮寫出「風調雨順好兔懷德，離新冠迎安康」，祈願台灣早日走出COVID-19疫情。

陳世憲「大地祈願」意象書法展今天開幕，即日起在奉天宮二樓展覽廳展出至5月14日止；新港奉天宮董事長何達煌接受媒體聯訪表示，展覽目的是透過陳世憲與眾不同的書法藝術，祈願COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快點遠離台灣。

陳世憲配合笙樂演奏，開幕時當場揮毫，在一片牆上書寫「風調雨順好兔懷德，離新冠迎安康」，表達藝術家對台灣土地的關心，贏得滿堂采。

「大地祈願」策展人李睿瑀指出，陳世憲曾被傳統文人批評作品像「鬼畫符」，但他將台灣各地特色、景致、人文、故事融入書法字形象創作中，創造出屬於台灣的「意象書法」，多次受邀到歐洲、美國、日本等地展出與展覽，此次在奉天宮展出多幅令人驚奇的書法作品。

參與開幕的謝姓民眾說，最特殊的作品是「為你書寫」，以壓克力顏料在畫布上塗成一片空白，一個字都沒寫，看完只覺得頭腦一片空白。

陳世憲解釋說，留白是要啟發觀眾，瞭解人生一開始就是「無」，每個人都可以書寫自己的人生。

奉天宮表示，陳世憲住台南白河，與新港人的交情頗為深厚，特別安排「大地祈願」書法展，除了祈求疫情遠離，也讓人文立鄉的新港更有文化藝術氣質。（編輯：陳仁華）1120110