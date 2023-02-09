印度演出獲佳評 明華園：讓更多外國人唱歌仔戲

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明華園戲劇總團8日在印度卡利克特大學藝術及美術學院、聖湯瑪斯學院進行示範教學，受到學生熱烈歡迎。（駐印度代表處提供）中央社記者林行健新德里傳真 112年2月9日

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（中央社記者林行健新德里9日專電）明華園戲劇總團訪問印度，參加國際劇場藝術節，華麗演出大獲好評。明華園總團執行長陳昭賢表示，希望讓更多外國人比起蘭花指唱歌仔戲，感受台灣歌仔戲藝術之美。

克勒拉省（Kerala）政府於5日至14日在特里蘇爾市（Thrissur）舉辦2023年國際劇場藝術節（International Theatre Festival of Kerala 2023），明華園是受邀參加的國際藝術團體之一。

明華園6日演出的浪漫愛情故事「鴛鴦槍」及結合武術與特技的「護國將軍」兩齣戲碼，成功吸引印度觀眾的目光，隔天獲克勒拉省至少3家報紙以大篇幅版面報導，當地電視台24 News也播出1段2分多鐘的新聞。

總團執行長陳昭賢7日偕同「鴛鴦槍」花旦陳昭婷、「護國將軍」武生吳米娜及傳譯張佳君，與印度著名劇場導演昌德拉達山（Chandradasan）進行「藝術家對話」，駐印度副代表謝柏輝及副參事趙向羣也到場聆聽。

陳昭賢介紹，歌仔戲迷人之處在於反串演出，明華園把箇中創意特質融合民俗藝術、詩詞、音樂、舞蹈、雜技、及現代劇場技術等元素，呈現東方音樂劇的迷人風貌。

明華園戲劇總團訪問印度，參加國際劇場藝術節，華麗演出大獲好評。（圖取自facebook.com/mhyfans）

明華園在國際劇場藝術節演出後特別增加的體驗活動，由總團執行長陳昭賢（右）指導印度觀眾學習小生身段。（圖取自facebook.com/mhyfans）

她並說，此次前來克勒拉省公演，人員、道具及布景設備規模僅為在台演出規模的十分之一，邀請印度民眾赴台觀賞原汁原味的演出，體驗磅礡氣勢。

昌德拉達山對明華園的精湛演出及舞台創意設計大為讚賞，與談民眾則對台灣歌仔戲與中國京劇的分野感到高度興趣。

陳昭賢說明，歌仔戲是台灣傳統文化，演出與唱腔都使用台語，配樂為台灣戲曲，同時可融入大量外來元素，這次在印度演出時，即融入寶萊塢舞蹈及當地語言，引發國際觀眾共鳴。

7日晚間，明華園進行第2場公演，因首場演出好口碑，印度民眾大排長龍。當晚演出比首場融入更多寶萊塢舞蹈及當地語言橋段，且再次邀請印度觀眾上台學習歌仔戲唱腔身段，讓印度觀眾能有參與感。

另一方面，秉持「歌仔戲是台灣獨有表演藝術、也是東方音樂劇」理念，明華園8日也在卡利克特大學（University of Calicut）藝術及美術學院、聖湯瑪斯學院（St. Thomas College）進行示範教學，陳昭賢以母親孫翠鳳自創的「孫氏教學法」作傳承，希望讓更多外國人比起蘭花指唱歌仔戲，感受台灣歌仔戲藝術之美。

她說：「明華園總團早在10年前就列入台灣的國家品牌團隊，我們一直把國際演出當作一張重要名片，用傳統藝術讓世界看見台灣。」（編輯：周永捷）1120209

明華園戲劇總團近日參加印度克勒拉省2023年國際劇場藝術節，精彩演出獲當地媒體報導。（駐印度代表處提供）中央社記者林行健新德里傳真 112年2月9日