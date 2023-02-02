孫翠鳳跑龍套愛上登台 流血流汗堅持唱歌仔戲

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（中央社記者王心妤台北2日電）明華園總團台柱孫翠鳳近日登上雜誌封面，分享學歌仔戲的甘苦談。孫翠鳳表示，一開始只是跑龍套，卻愛上站在舞台的感覺，26歲才學基本功，甚至邊餵孩子邊拉筋，流血也流汗。

孫翠鳳近日接受雜誌訪問分享入行的心路歷程。孫翠鳳表示，娘家也是戲團，但因為做戲太苦早早就收了，嫁給明華園總團長陳勝福時，媽媽特別交代不需要聘金，只要求不讓她唱戲。沒想到有天需要跑龍套的婢女角色，她便替補上台，跑了幾年龍套，反而讓她愛上站在舞台的感覺。

孫翠鳳說：「年紀大學戲，缺點是沒有底子，台語破，唱腔、身段都沒有，一切從零開始。但也有優點，就是我經過社會歷練，演文戲時情緒進入的很快，所以我從文戲先開始。」孫翠鳳當時在台下觀摩前輩演出，把演員編唱的口白和詞曲抄在筆記本，幫助熟悉角色，有天需要救場，孫翠鳳馬上就能演出。

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孫翠鳳說，練基本功後才知道苦與痛的意思，既流汗也流淚，她在哭時別人在笑，因為其他人沒看過有人邊餵孩子邊拉筋，但她熱愛歌仔戲，就算骨折、脫臼仍繼續練。

明華園戲劇總團到了國外巡演，仍打破語言、文化隔閡，獲得好評，孫翠鳳回憶，曾有國外經紀人說，下次出國別說是「台灣歌仔戲」，可以改稱「東方音樂劇」。孫翠鳳說，期許每年都要推出呼應時代氛圍也有代表性的戲，也許辛苦，但必須做下去。（編輯：李亨山）1120202