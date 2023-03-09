總統文化獎徵選 盼深耕開創台灣多元文化面貌

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（中央社記者邱祖胤台北9日電）第12屆總統文化獎徵選開跑，以「土地之愛、光耀前路」為主題，期許更多人深耕這片土地，持續開創台灣多元文化面貌。

總統文化獎徵選起跑記者會今天在總統府敞廳舉行，文化總會自2001年開始每兩年舉辦一次總統文化獎，這屆共分為文化耕耘、在地希望、人道奉獻、青年創意、社會改革等5個獎項，並邀請作家平路、李遠、監察院國家人權委員會委員王幼玲、創意人馮宇、中央通訊社社長張瑞昌等人擔任召集人。

文化耕耘獎召集人平路致詞時表示，文化需要耕耘，但這兩個字剛好逆反現在追求快閃、秒殺、眼球數、按讚數的時代氣氛，生命經驗被切成薄片，總統文化獎不但是對得獎者、文化人的鼓勵，更事關台灣人怎麼看自己，以及對未來前瞻及整體格局的態度。

在地希望獎召集人李遠致詞時表示，總統文化獎連續幾年頒給文化保存者、生態保育者、空間改造者、特殊產業形成者、社區照護者，這幾個領域的長期耕耘者改造了歷史的面貌，以及人與人、人與土地的關係，就是這些充滿在地希望的民間力量，讓台灣社會充滿善意與善念。

人道奉獻獎召集人王幼玲致詞時表示，人道精神是社會文明的指標，人道奉獻獎不只是鼓勵大家做善事、做好事，同時也強調弭平社會落差，這個獎希望能找到協助處境弱勢、帶動周邊的人一起改變的典範。

青年創意獎召集人馮宇致詞時表示，雖然科技為世界帶來翻天覆地的影響，但只有在最艱況的挑戰之下才能產生最好的作品，希望這個獎項能鼓勵更多年輕人積極探索台灣文化的靈魂，持續帶給這片土地永續前進的充沛能量。

社會改革獎召集人張瑞昌致詞時引用社會改革家雅各布‧里斯（Jacob August Riis）的一段話：「當一切努力看似無用時，我會去看石匠敲打石頭。可能敲了100下，石頭上連一條裂縫都沒有，但就在第101下，石頭斷裂為兩半。然後我了解到，把石頭劈成兩半的不是最後那一下，而是先前的每一次敲擊。」

張瑞昌表示，社會改革者就像希臘神話裡推動巨石的薛西弗斯，為社會找到前進的動力及價值，希望這個獎項能找出那個日以繼夜、無怨無悔地敲擊石頭的時代典範，因為這些人的努力，社會最終迎來石頭斷裂的那一刻。

第12屆總統文化獎即日開始徵件，5月15日截止，6至7月將經過初審、複審、決審三個階段，7月底公布 名單，10月中旬將舉辦頒獎典禮，期待選 出長期奉獻耕耘、推動社會進步的力量，為台灣社會樹立典範。（編輯：管中維）1120309