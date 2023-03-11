台北合唱大賽8月舉行 台灣將成國際音樂擂台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北11日電）揮別COVID-19疫情，台北國際合唱大賽今年8月回歸實體舉辦，主辦單位台北愛樂文教基金會向全球合唱團隊開放報名，預計吸引亞、歐、美洲團隊來台參與，台灣將成國際合唱音樂擂台。

台北愛樂文教基金會執行長丁達明表示，台北國際合唱大賽希望推動「無伴奏合唱」，希望透過這個比賽平台，讓大家可以看到國外合唱趨勢，也希望在國內推廣精緻無伴奏合唱。

丁達明表示，透過合唱大賽，也可以把優秀的國人作品推廣到國外，這次建置「台灣作品曲目庫」給外國團隊參考，這次大賽也設立「台灣作品詮釋獎」（Formosa Prize），希望鼓勵外國團隊唱台灣作品。

根據台北愛樂文教基金會新聞資料，今年台北國際合唱大賽總獎金高達新台幣36萬元，依年齡、聲部、音樂類型分為少兒、青年、樂齡、男聲、女聲、混聲、聖樂、民謠及傳統音樂、當代音樂等9項分組賽，各組冠軍將於8月4日在國家音樂廳角逐大獎賽（Grand Prix）「總冠軍—王道銀行大獎」。

台北國際合唱大賽從2018年開始舉行，這項賽事與波蘭克拉科夫國際合唱節、義大利里米尼國際合唱大賽以及東京國際合唱比賽等四大國際賽事結盟「世界合唱冠軍賽」（World Choral Championship），四大賽冠軍隊伍將獲邀於隔年同台競逐「世界合唱冠軍」榮銜。

台北愛樂合唱團音樂總監古育仲表示，參加台北國際合唱大賽的團隊，除了在賽中取得好成績和得獎外，更重要的是能被國際看見，被國際評審們認識，「交流」可以說是台北國際合唱大賽最大特點。

2023台北國際合唱大賽將從8月2日及3日在東吳大學松怡廳舉行分組比賽，8月4日在台北國家音樂廳舉行大賽。（編輯：李亨山）1120311