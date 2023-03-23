黃土水個展美術節登場 國美館盼復活創作能量

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國立台灣美術館23日舉行「台灣土．自由水：黃土水藝術生命的復活」展前記者會，藝術史學者李欽賢（左起）、文化部政務次長李靜慧、國美館館長廖仁義及策展人薛燕玲出席。中央社記者王寶兒攝 112年3月23日

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（中央社記者王寶兒台北23日電）已故台灣近代雕塑先驅黃土水近年因作品「少女胸像」、「甘露水」展出再受大眾關注，國美館將在美術節推出黃土水個展，民間藏家響應下，會是黃土水近百年於台灣最大規模個展。

國立台灣美術館今天舉行「台灣土．自由水：黃土水藝術生命的復活」展前記者會。國美館館長廖仁義表示，前任文化部長李永得支持下，選在325美術節推出展覽，美術節由來源自前輩畫家陳澄波遭槍斃的日子，「我們先為黃土水復活，有一天也要幫陳澄波復活。」

文化部政務次長李靜慧表示，此次黃土水個展將展出37件作品，其中僅4件是公部門所有，其他展品均來自民間藏家共襄盛舉，別具意義。黃土水曾呼籲藝術家們共創「藝術上的福爾摩沙時代」，辦這檔展覽的最大目的除向黃土水致敬，也要讓所有台灣人為自己的文化與土地驕傲，邁向福爾摩沙時代。

黃土水出生於1895年，並於1930年因盲腸炎併發腹膜炎逝世。他是首名赴日本東京美術學校留學的台灣人，也是首名入選日本帝國展覽會的台灣藝術家，現於台北中山堂展出的「水牛群像」是他的最後遺作。

藝術史學者李欽賢表示，展名「藝術生命的復活」準確描述藝術生命冬眠近100年的黃土水，黃土水去世時間太早，很快就被徹底遺忘，但不是學術界懶惰，而是他留下來如書信、日記等史料非常少，連圖像也少之又少，如今藉由展覽，「終於要復活了。」

策展人薛燕玲表示，此次策展過程首要面對困難就是「藏家在哪」，黃土水是台灣第一名在殖民時期留學日本學習西方雕塑的人，「他有多偉大，大家都忘了。」團隊必須像柯南一樣尋寶，不斷從網路各管道挖掘藏家。

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黃土水逝世後個展，包含1931年舉行的遺作展、1989年國立歷史博物館個展及1995年高雄市立美術館個展。廖仁義表示，過去史博館及高美館個展分別展出29件及22件作品，此次國美館將展出37件，薛燕玲也率團隊調出許多珍貴書信史料，希望能重現那個時代以外，也盼望讓黃土水不知道在哪的作品「有朝一日可以慢慢回家」。

「台灣土．自由水：黃土水藝術生命的復活」展覽將於25日起，在國立台灣美術館102展覽室展出至7月9日。（編輯：張雅淨）1120323