平路新書夢魂之地 發現讀懂人心的一瞬間

（中央社記者邱祖胤台北6日電）人與人之間常有各種誤會，甚至水火不容，但小說卻可能產生互相理解的瞬間，國家文藝獎得主、作家平路表示，如果有一個讀者在打開那本書的瞬間突然懂了某些事，人生在那個瞬間是極有意義的。

平路近期出版長篇小說「夢魂之地」，4日在紀州庵文學森林舉行新書發表會，由學者楊佳嫻主持，包括「文訊」雜誌社長封德屏、讀書共和國出版集團創辦人暨社長郭重興、資深出版人陳蕙慧、文化評論人詹偉雄、國藝會董事長向陽及多位藝文界人士出席。

平路在會中表示，對她而言做不到的事情永遠最有趣，而小說可以把最複雜的事情連結在一起，小說本身就是一個連結，這也是為什麼她那麼愛讀小說的原因，小說是她最重要的娛樂來源。

平路說，如果有一個讀者在打開那本書的時候，瞬間突然懂了某些事，包括原來他沒有想過另一個人或是另一群人的心境，甚至是他很討厭、痛恨的人的處境，「那一瞬間的感悟、感動，就是滋潤」。

「夢魂之地」描述擁有通靈能力的女子，在為他人解謎的同時意外闖進政治強人生前最後心路歷程，甚至進入整個被黨國背叛族群的內心深處，整部小說宛如1篇探索島嶼命運與國族記憶的寓言。

平路說，通靈或台灣的宮廟文化都是信仰的一種，所有宗教的意義都是想要重新連結，對她而言小說也是一種信仰，寫小說是一種嘗試跟人連結的方式，許多小說作者都非常羨慕通靈的人，通靈人彷彿只要搭對了天線就可以進入別人的腦海，他們能做的事「我們做不到」。

平路表示，通靈的意義正是可以貫通別人的心意，她衷心希望在某一個瞬間讀懂另外一個人的心，或是讀者也能理解作者所要表達，「這該有多幸運」。

平路表示，她一直在探索關於東方之東的小島跟大陸彼此之間看到的是什麼，有沒有可能有一天住在內陸的人能夠明白海洋的視野及海洋的寬大，島上的人也能理解住在內陸的人。（編輯：李亨山）1130206