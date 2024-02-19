威剛陳立白喜愛黑膠音樂溫度 博物館展百萬張收藏

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（中央社記者張建中台北19日電）威剛董事長陳立白熱愛音樂，在朋友催促下，於內湖總部打造黑膠音樂博物館，展示自大學以來的收藏，超過100萬張唱片及上百台留聲機。談起收藏的心得，他說，黑膠唱片是最有溫度的音樂載體，比起數位訊號豐富很多。

陳立白今天親自現身威剛黑膠音樂博物館，介紹他多年來的收藏品。陳立白手拿著愛迪生發明的蠟筒說，愛迪生不只發明電燈，也發明聲音記錄裝置，蠟筒發明至今接近200年，可以記錄聲音，用留聲機播放出來。

博物館內展示了1885年的紙捲式手搖風琴，還有愛迪生發明的「會唱歌的娃娃」、Victor留聲機、英國E.M.G的「留聲機之王」以及來自豪門的留聲機。

陳立白說，收藏的黑膠有川島芳子及上海灘時期影星胡蝶出的黑膠唱片，還有華語、西洋、東洋黑膠唱片。至於喜歡哪類歌曲，他說「都喜歡」。

陳立白透露，他在17歲時，在姐姐經營的西餐咖啡廳當DJ，負責煮咖啡、放唱片，當時會針對客人挑選其喜歡的唱片。

他說，大學時期，電機系老師要求學生組裝音響，驗收電唱機給3個學分，用零用錢組成的音響成了電機系的紀念品，也激起收藏唱片的興趣，估計收藏唱片的金額即達新台幣4億元。

陳立白表示，令他印象深刻的是，有素昧平生的人堅持將前人收藏的留聲機及唱片無償送給他，因為知道他會好好珍藏。

回憶多年來的收藏經驗，陳立白說，黑膠唱片是最具溫度的音樂載具，是類比訊號，比數位訊號豐富很多。未來博物館開放參觀後，歡迎學校老師帶著學生一起來參觀，了解黑膠的歷史。（編輯：張均懋）1130219