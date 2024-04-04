NSO歐巡首站 克服時差蘇黎世音樂廳表現出色

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（中央社記者趙靜瑜台北4日電）NSO國家交響樂團以台灣愛樂（Taiwan Philharmonic）之名踏上歐洲巡演，第一站台灣時間4日凌晨在瑞士蘇黎世音樂廳登場，克服時差表現在水準之上，謝幕時觀眾起立鼓掌，迴響熱烈。

NSO執行長郭玟岑今晚接受中央社越洋專訪表示，她看到上座率超過9成5的觀眾，非常感動，絕大多數都是外國樂迷，尤其是演出結束之後，許多外國觀眾起立鼓掌，「這更加堅定了我們要用台灣的音樂向世界交朋友的信念。」

根據NSO國家交響樂團發布的新聞資料，這次NSO登上1895年落成，由布拉姆斯親自剪綵的瑞士蘇黎世音樂廳（Tonhalle Zürich），音響效果非常好，有團員就在臉書上面表示，這個音樂廳的音響均衡，音樂廳內部高貴，只要放輕鬆把音樂好好的「唱」出來就好，在舞台上非常享受。

首場彩排，對於同日於台灣發生的大地震，音樂總監準．馬寇爾（Jun Maerkl）與鋼琴家卡蒂雅．布尼亞季什維莉 （Khatia Buniatishvili）都在第一時間表達祈禱與祝福之意。

首場演出，樂團團員克服時差，表現在水準之上，第一首演出客家委員會委創，作曲家李元貞作品「美濃之道」，之後與獨奏家卡蒂雅．布尼亞季什維莉攜手演出柴科夫斯基「第一號鋼琴協奏曲」；下半場則為歐洲樂迷呈現捷克作曲家德弗札克「第八號交響曲」，許多外國觀眾都不吝嗇給予掌聲，站起來安可。

NSO也帶去德弗札克的「斯拉夫舞曲」，以及台灣前輩作曲家蕭泰然的催淚名曲「來自福爾摩沙的天使」，為音樂會做了「非常台灣」的收尾。

準‧馬寇爾在安可曲演出之前也對台下聽眾表示，台灣愛樂從很遠的地方來到瑞士和大家見面，「如同大家所知，4月3日台灣發生大地震，縱有天災，台灣人民依舊勤奮，我們代表台灣來到這裡演奏，也要與今晚的觀眾們分享音樂的愉悅與美好。」

聆聽現場的大提琴家楊文信表示，瑞士是他生長的地方，「台灣愛樂（NSO）演奏的音樂令我感動，台灣作曲家李元貞所創作的『美濃之道』，亞洲鄉愁油然而生。」

旅居瑞士的大提琴家，同時也是瑞士蘇黎世匯流（confluence）音樂總監的簡碧青則表示，蘇黎世音樂廳的音響非常好，「今天NSO第一次在蘇黎世演出，全場觀眾站起來鼓掌，希望NSO可以再來瑞士演出」。

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NSO下一站將在日內瓦維多利亞大廳（Victoria Hall）演出，4月6日在瑞士巴賽爾音樂廳（Stadtcasino Basel, Switzerland），4月7日將造訪歷史悠久德國布藍什外格國家劇院（Staatstheater Braunschweig），4月9日將在漢堡易北愛樂廳（Elbphilharmonie）演出。

4月11日在漢諾威庫佩爾音樂廳（Kuppelsaal, Stadthalle Hannover），4月13日在巴黎香榭麗舍劇院（Théâtre des Champs-Élysées）演出。（編輯：李亨山）1130404