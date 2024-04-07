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「自由路上」音樂會台中封街舉辦 傳達言論自由可貴

2024/4/7 19:52
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（中央社記者蘇木春台中7日電）今年為鄭南榕逝世35週年、太陽花運動10週年，「自由路上藝術節」音樂會今天在台中舉辦，邀請多個台派樂團演出，吸引許多年輕人參與，主辦單位盼透過活動告訴大眾言論自由可貴。

由好民文化行動協會等單位舉辦的「自由路上藝術節」，今天下午在中區繼光街封街舉辦音樂會，活動期間雖不時降下小雨，但仍吸引許多年輕人到場參與。

音樂會除邀請台派樂團P!SCO、三十鵝麗、裝咖人與吳志寧等人演唱，還有站立喜劇演員「來福洞洞么」演出，現場並有台灣NGO團體擺攤、議題短講等，行政院人權及轉型正義處長賴俊兆等人皆出席。

好民文化行動協會理事林芳如會中表示，1989年鄭南榕創辦自由時代週刊，為台灣社會提供極少數、非國民黨觀點的視角，這讓國民政府非常害怕，最後卻以涉嫌叛亂逮捕鄭南榕，希望透過舉辦活動，告訴大家言論自由的可貴。

賴俊兆指出，了解過去政府對人權的侵害，才會更珍惜民主自由可貴，並關心生活周遭弱勢族群，雖然促轉會已解散，不過轉型正義工程並未停歇。

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「自由路上藝術節」今年已邁入第6屆，好民文化行動協會理事長鍾瀚樞在音樂會最後承諾表示，只要台灣繼續存在下去，自由路上藝術節就會繼續辦下去。

主辦單位表示，藝術節活動將於14日舉辦「自由的傳承：鄭南榕逝世35週年紀念講座」，由鄭南榕基金會董事長鄭竹梅分享，當時年幼的她是怎麼面對父親的離世，又是如何了解父親為言論自由奮鬥的故事。（編輯：陳仁華）1130407

#鄭南榕
#林芳如
#賴俊兆
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