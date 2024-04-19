客家原創音樂劇巡迴北高 唱出客庄礦業史

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）客家原創音樂劇「那一天，彩虹出現」將開啟北高巡演，全劇以美麗虹光交織祖孫三代情感與礦工先民堅韌勤奮身影。製作人何康國表示，劇場是多元文化對談的空間，這是屬於全台灣的作品。

「那一天，彩虹出現」今天在北藝中心舉辦北高巡演記者會，為郭子乾、官靈芝、倪安東與吳侑函所主演，故事起源於台灣礦業史，描述獨居於苗栗山城的金來嫂，為留住旅居美國的孫子，構思了一個奇特計畫，請里長假造一份藏寶圖，設計讓孫子回台灣、尋找因礦坑意外過世阿公留下的寶藏。

出身新竹關西的導演梁志民分享，他小時候曾聽過爺爺說過，若在採礦現場看見七彩虹光閃現，那往往不是雨後彩虹，而是瓦斯外洩的徵兆。創作團隊從「出虹」啟示中汲取靈感，以礦業文化為背景，鑄造出客家群刻骨的勞動精神，及為了親情至義可不顧一切的堅韌意志。

製作人何康國表示，台灣是一個多元文化的國家，每個族群各有特色，而劇場就是讓多元文化對談的空間，「雖然這是客家音樂劇，但分眾就是大眾，在地就是國際，這是屬於全台灣的作品」。

「那一天，彩虹出現」在主創團隊何康國、梁志民與作曲陳國華、作詞鍾永豐、編劇馬尼（郭議鴻）、編舞吳義芳共同策動下，聚集舞台設計李柏霖、燈光設計簡立人、服裝設計林恒正、影像設計王奕盛等劇場一線團隊。在演員、現場樂團及合唱多層次的聲部交錯，為觀眾帶來一場視聽饗宴。

全劇2023年於苗栗苗北藝文中心世界首演後，今年起進行台灣巡演，4月20、21日在台北表演藝術中心大劇院，5月25、26日在高雄衛武營歌劇院演出，並同步發行「那一天，彩虹出現 苗北音樂劇 原聲帶」。（編輯：陳政偉）1130419

苗北原創音樂劇「那一天，彩虹出現」將在台北、高雄兩地演出，19日下午在台北表演藝術中心彩排，主要演員郭子乾（右）等人現場演出精彩片段。中央社記者徐肇昌攝 113年4月19日

苗北藝文中心原創音樂劇「那一天，彩虹出現」以礦業文化為背景，提煉出客家族群堅忍形象，演員倪安東（右）、吳侑函（左）19日在北高巡演彩排記者會演出精彩片段。中央社記者徐肇昌攝 113年4月19日