李遠：中正紀念堂轉型 應在全民共識下進行

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）中正紀念堂轉型議題成立法院教育及文化委員會焦點，民進黨立委林宜瑾與國民黨立委柯志恩分別質詢近期傳言中正紀念堂儀隊將撤，文化部長李遠表示無所悉，但中正紀念堂轉型應要在全民共識下進行。

民主進步黨立委林宜瑾今天在立法院教育及文化委員會質詢表示，紀念威權時代獨裁者的中正紀念堂，至今仍有國防部三軍儀隊駐防，三軍儀隊何時能撤出，落實轉型正義的工作，李遠表示，「一是儀隊不該是大家在政權轉換中被移來移去的工具，二是難道儀隊就代表威權嗎？這應該見仁見智。」

家住在中正紀念堂附近，李遠表示，中正紀念堂從建造到政權輪替，前總統陳水扁上任以後把它降級，儀隊撤掉；「大中至正」牌樓改成「自由廣場」。8年後前總統馬英九上任後又升級，再把三軍儀隊恢復，「三軍儀隊是不是很像工具一般被大家搬來搬去？」

李遠表示，從人道角度來講，儀隊不該是在政權轉換中被移來移去，「我覺得中正紀念堂現在和以前已經不一樣了，現在中正紀念堂裡面有蔣中正多元歷史並陳的常設展；文化部也已經對外徵求各界對中正紀念堂的未來想像。」李遠說，他自己四個舅舅有三個都遭到白色恐怖迫害，「但我不會以個人做任何改變。」

李遠表示，他對中正紀念堂從本來沒有鴿子，到後來9隻鴿子，「這也啟發我寫中正紀念堂鴿子的童話。」

李遠表示，以目前的政治生態，他不會用「強迫」的方式往下做，「我們可以看到很多人寫白色恐怖的文學、音樂到電影，讓大家慢慢有共識。」

李遠表示，中正紀念堂對民眾來說休閒功能更重要，「我希望不要對特定建築物賦予特定意義。」（編輯：李亨山）1130522