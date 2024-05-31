紙風車368藝術工程馬祖演出 音樂名家張龍雲入戲

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（中央社記者趙靜瑜連江31日電）睽違17年，紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程前進馬祖，紙風車劇團不但帶來經典演出「台灣幻想曲」，其中「在地故事」把一生為音樂付出的馬祖知名音樂家張龍雲也寫進戲裡，充滿啟發。

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」今天晚上在新落成的馬祖梅石藝文中心演藝廳演出，現場將近400名觀眾近來看戲。馬祖孩子們笑聲爽朗，活潑大方，與台上的演員們大方互動，場面熱烈；問到馬祖有甚麼好吃好玩，現場孩子立刻回答：「麵線」、「家裡的浴缸」，也讓現場氣氛充滿歡樂。

一開場由紙風車劇團自創的知名IP「巫婆」巫媽媽出場，緊接著「唐吉軻德」宣示「身為騎士，就是要幫助別人」，為了要幫助孩子們走上藝術的第一哩路，絕不放棄，現場小朋友齊聲為唐吉軻德加油大讚：「你可以做到！」

黑光戲「歡樂春節」一上台，台下孩子們「哇」了好大一聲，黑色布幕前有五光十色的彩帶舞整齊舞動，宛如活動的書法般飄逸迷人，現場響起熱烈掌聲。

這次的「在地故事—馬祖的故事」以投影片及真人穿插，將馬祖特產繼光餅、老酒等，媽祖信仰與戰地風情呈現在舞台上，透過舞蹈、音樂、燈光展現馬祖的歷史，也讓孩子們更加認識自己的家鄉。

紙風車也將已故知名低音管演奏家張龍雲的一生寫進戲裡，他出身東引，憑藉才氣與努力從紐約茱莉亞音樂學院畢業，學成後將所學帶回台灣，更為社會付出，成為紙風車兒童藝術工程的發起人，雖然已經過世，但仍希望讓更多馬祖的孩子都知道有這樣一位來自馬祖小島，大步自信走向世界的音樂家。

連江縣縣長王忠銘在現場表示，感謝文化部台灣品牌團隊紙風車劇團能在馬祖第一座專業劇場演出，不但將馬祖的歷史脈絡及人文風采融入劇中，還為馬祖孩子臨時增加黑光劇，這讓他很感動也很感謝。

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再登馬祖演出，紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，上次來馬祖演出是2007年10月，至今相隔了17年，希望未來可以縮短時間，讓馬祖的孩子不必再等這麼久。」張敏宜回憶，上次來演出是在介壽堂，這次馬祖有了專業的演出場地，真的很令人開心，也期待這麼好的場地能發揮更多文化平權的功能。

紙風車「台灣幻想曲」6月1日上午及下午各有1場演出，地點在梅石藝文中心。縣府也出動車輛接駁從莒光鄉、北竿鄉搭船來的國中、小學生，預計將有800名師生參與，6月2日在東引國中小演出「戲劇萬花筒」。（編輯：陳政偉）1130531