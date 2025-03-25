林玉山「蓮池」指定國寶10年 國美館推聯名瓷器

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）台灣本土畫家林玉山的「蓮池」作品獲文化部指定為國寶10週年，國立台灣美術館今天宣布，攜手業者瓷林推出系列「蓮池」聯名瓷器，讓藝術之美從畫布走進普羅大眾日常生活。

今天是美術節，國美館下午在台中勤美洲際酒店舉辦「蓮池國寶10週年紀念-國美X瓷林聯名瓷器」記者會，由國美館長陳貺怡、瓷林副董事長戴淑姝、林玉山家屬代表林柏亭公開「蓮池」系列瓷器。

國美館說明，林玉山「蓮池」作品於2015年經文化部審議通過指定為「國寶」，是台灣近代繪畫的第一件「國寶」級畫作，至今年將滿10年。這件畫作於1930年獲得第4回「台灣美術展覽會」特選第一名及台展賞，描繪嘉義市北郊牛稠山大蓮池的景致。畫中以細膩筆觸捕捉晨曦映照下的金色蓮花，展現寧靜優雅的氛圍。

陳貺怡致詞指出，「蓮池」不只是國寶，也是國美館鎮館之寶，畫作有超乎尋常的魅力與觸動人心的力量，去年籌劃攜手瓷林打造聯名瓷器，向林玉山致敬，瓷林不只是在地品牌，也打入國際市場，希望讓藝術之美走入大眾日常生活，共推出6款聯名瓷器。

戴淑姝表示，為了向國寶大師致敬，透過瓷器載體進入大眾的生活，「蓮池」描繪的不只是一幅風景畫，也是生命的流動樂章，藝術不只是收藏，更應走入日常貼近普羅大眾，才能發揮最動人的價值。

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林柏亭認為，他父親的作品由瓷林用心推展，是文創也是藝術文化的推廣，很高興瓷林讓「蓮池」可以更活潑、更日常的方式推廣出去。

國美館為鼓勵民眾入手經典工藝，推出優惠活動，即日起到4月25日在國美館藝術商店購買荷顏悅色馬克杯的民眾，可免費享用1杯美式咖啡，數量有限，送完為止，系列其他款式將於5月初上市。（編輯：李錫璋）1140325

國立台灣美術館25日下午在台中勤美洲際酒店舉辦「蓮池國寶10週年紀念-國美X瓷林聯名瓷器」記者會，公開6款聯名瓷器，向台灣本土畫家林玉山致敬。中央社記者郝雪卿攝 114年3月25日