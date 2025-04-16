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李莎莉上山下海尋寶40年 聽一件件原住民寶藏說故事

2025/4/16 13:49（4/16 15:11 更新）
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「原民之耀－台灣原住民族經典文物聯展暨巡迴展」在台大校史館展出，策展人李莎莉期盼透過展覽，讓世界看到南島語族及台灣原住民文化深厚內涵。中央社記者邱祖胤攝 114年4月16日
「原民之耀－台灣原住民族經典文物聯展暨巡迴展」在台大校史館展出，策展人李莎莉期盼透過展覽，讓世界看到南島語族及台灣原住民文化深厚內涵。中央社記者邱祖胤攝 114年4月16日
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（中央社記者邱祖胤台北16日電）台灣被視為南島語族重要發源地，留下許多珍貴寶藏，從事原住民研究40多年的李莎莉，到處上山下海尋寶樂此不疲；李莎莉今天表示，每一件寶藏都有故事，光是聽這些故事就非常過癮。

李莎莉接受中央社記者專訪表示，她對原住民族文化的關注從大學時代就開始，愈研究愈發現原住民有太多智慧值得現代人學習，而她對其中兩大主題：雲豹與貝珠的困惑，也希望透過展覽及與各界的交流，為自己也為大家解謎。

去年底李莎莉在自己的母校台大校史館推出「bulabulay．原民之耀－台灣原住民族經典文物聯展暨巡迴展」，在福祿文化基金會支持下，結合全台19座公私立博物館，6部落族人及收藏家珍貴文物，並以考古、貝衣、雲豹、貴氣、創造5大展區，展出共185組件經典文物。

其中包括現今發現歷史最悠久、距今4500年前陶缽，造型獨特優美、距今約2500年前的人獸形玉玦、多達6萬顆貝珠縫製而成的泰雅族貝珠長衣、長達219公分的太魯閣族貝珠項鍊，極其華麗的排灣族複串琉璃珠胸飾。

李莎莉表示，6年前她應故宮邀請策劃「織路繡徑穿重山：台灣原住民服飾精品聯展」，獲得學界、博物館界及民間極大響應，當時她就發願，希望將來有機會辦原住民族經典文物展，而不是只有呈現服飾而已，「沒想到6年後，我真的達成願望了！」

李莎莉台大人類學研究所畢業，曾任故宮展覽組組長、公共事務室主任、北投文物館館長，現為福祿文化基金會執行長，著作「台灣原住民衣飾文化」獲金鼎獎多項獎項肯定。

李莎莉指著展場中展示的多件貝珠衣表示，貝珠衣是泰雅、太魯閣、賽德克族人特有服飾，但這些貝珠必須從海邊取得，且經過手工細細打磨，山上族群要如何取得，至今成謎；但她卻從日本人文獻中，找到靠海的阿美族人製作貝珠的圖像及紀錄，兩者是否有關聯，還有待進一步查證。

此外，魯凱族人重視的雲豹已絕蹤多年，消失原因有很多，近年也有相關單位投入復育工作，為何曾經在山林間活躍的「神獸」再也不願回頭，李莎莉也希望能找到答案。

展場中多項原住民工藝品，呈現濃濃時尚風，與知名品牌放在一起毫不遜色，如排灣族的占卜工具箱貼滿三角形貝殼裝飾或可愛圖騰，有些如現今流行的後背包，藝術性與實用性穿越時空藩籬。

李莎莉緊接著將在本月底推出多件備受魯凱族與排灣族部落重視、傳承多代的男子雲豹皮衣，並邀請學者姜博仁以「雲之森－雲豹復育與在地保育」為題舉行講座；這檔展覽可說是博物館及原住民族文物研究的盛事。

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李莎莉說，原住民族文物及文化實在太精采，希望透過這次展出，梳理出台灣原住民族文物價值，進而與全球原住民社群對話，讓世界看到南島語族及台灣原住民文化深厚內涵。

「原民之耀－台灣原住民族經典文物聯展暨巡迴展」，在台大校史館展至7月31日，9月將移師高雄美術館展出。（編輯：陳仁華）1140416

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「原民之耀－台灣原住民族經典文物聯展暨巡迴展」在台大校史館展出，展覽結合全台19座公私立博物館、6部落族人及收藏家珍貴文物，展出共185組件經典文物。圖為策展人李莎莉導覽考古區珍貴文物。中央社記者邱祖胤攝 114年4月16日
「原民之耀－台灣原住民族經典文物聯展暨巡迴展」在台大校史館展出，展覽結合全台19座公私立博物館、6部落族人及收藏家珍貴文物，展出共185組件經典文物。圖為策展人李莎莉導覽考古區珍貴文物。中央社記者邱祖胤攝 114年4月16日
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