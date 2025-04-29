跨國3方合作 台灣漫畫家改編韓BL作上線

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（中央社記者王寶兒台北29日電）繼台日合製漫畫「犬系警探」後，文策院再與韓國條漫製作公司Contents Lab. Blue TOKYO合作，邀台灣漫畫家花宥、TaaRO改編韓國人氣BL小說，2部作品已在台日線上平台上線。

創作「找回狗狗的完美方法」的花宥，過去在CCC追漫台推出BL漫畫作品「狗血耽美劇的攻略技巧」，引發廣大迴響，並改編為音樂劇；而創作「C級哨兵備忘錄」的TaaRO則曾獲金漫獎肯定，在LINE WEBTOON TAIWAN連載作品「我才沒有哭」，至今已累積650萬瀏覽數，並改編為小說。

Contents Lab. Blue TOKYO代表董事花宮麻衣今天透過文化內容策進院表示，在企劃初期欣賞到2名台灣創作者的作品，就深信他們能展現原作小說的魅力。日、韓、台攜手經過長達1年以上的合作過程，深刻體會到透過內容創作所帶來的凝聚力，是非常寶貴的成果。

此次台、日、韓合作，題材取自韓國人氣小說，並由文策院負責媒合台灣漫畫家、製作過程中的翻譯溝通，CLB TOKYO負責編輯製作，再由台日合作推進日本行銷，讓作品於台日同步上架。

文策院長盧俊偉表示，這是一項跨國合作的里程碑，期待透過和CLB的合作，讓作品前進國際市場、獲得跨國讀者青睞，更能透過國際市場的回饋，促成更多國際合作，形成正向循環。

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花宮麻衣表示，今年初也前往台灣，參加文策院舉辦的「日台Webtoon交流會」，看到條漫學程學員的作品，更讓他們再次感受到台灣創作者所擁有的巨大潛力；期盼藉由此次企劃作為契機，未來能誕生更多跨國內容合作成功案例。

「找回狗狗的完美方法」和「C級哨兵備忘錄」昨天起，已在文策院「CCC追漫台」以及BookLive、Piccoma等10個日本線上閱覽平台上架連載。（編輯：張雅淨）1140429