巴塞隆納蔡明亮電影回顧展 爆滿影迷迎接開幕

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（中央社記者胡家綺巴塞隆納7日專電）「蔡明亮導演電影回顧展」4日在西班牙巴塞隆納登場，將陸續放映16部影片讓影迷看過癮。蔡明亮特地攜手演員李康生與亞儂‧弘尚希出席開幕式，觀眾以「滿座」影院熱情迎接。

駐西班牙代表處文化組與加泰隆尼亞電影資料館（Filmoteca de Catalunya）再度合作，共同策劃舉辦為期1個月的「蔡明亮導演電影回顧展」，影展期間自6月4日至7月5日，選映16部蔡明亮的影像藝術作品，總計多達30場放映會。

放映片單幾乎涵蓋蔡明亮所有劇情長片，自1992年第一部執導的處女作「青少年哪吒」、歷年經典「河流」、「你那邊幾點」、「不散」、「天邊一朵雲」、「郊遊」至2020年最後一部劇情長片「日子」，加上數部不同時期拍攝的短片作品與難得可見的電視劇作品，完整回顧蔡明亮30多年來的創作歷程，讓巴塞隆納影迷看過癮。

「蔡明亮導演電影回顧展」4日晚間在加泰隆尼亞電影資料館中可容納360人的大影廳舉行開幕式，現場座無缺席，由館長拉帕拉（Pablo La Parra Pérez）與駐西班牙代表處副代表張自信致詞開場，放映開幕片「日子」並舉行映後座談會。

面對大影廳裡爆滿的觀眾，蔡明亮開場時說：「很久沒有看到滿座的電影院了，我很感動。」來自寮國的亞儂以中文親切地向觀眾打招呼；李康生則謝謝電影把他帶到全世界，讓他第一次來到巴塞隆納，他並幽默表示，「希望在回顧展期間，你們可以看到年輕的我」。

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄向中央社表示，2023年與加泰隆尼亞電影資料館首次聯手舉辦「楊德昌的四個台灣故事」影展，合作過程十分愉快，獲得觀眾熱烈迴響，由於館方對於推廣台灣電影極有熱忱，加上巴塞隆納有規模不小的藝術電影愛好者，這回再度攜手策劃「蔡明亮導演電影回顧展」，以滿足巴塞隆納的蔡明亮影迷。

加泰隆尼亞電影資料館位於巴塞隆納市中心的拉瓦爾區（El Raval），致力於保存、修復及推廣以加泰隆尼亞地區為主的影視資產，擁有2座放映廳、2座展覽廳和加泰隆尼亞地區唯一一座電影圖書館，每年約放映1400場電影，可說是文青影癡的天堂。

館長拉帕拉接受中央社專訪時表示，蔡明亮是國際影壇與世界影史上最重要的電影創作者之一，影像風格深具獨特性與實驗性，尤其難得的是，30多年來長期與演員李康生合作，使影迷得以透過李康生「身體的變化」，看到「時間流逝的軌跡」。

拉帕拉表示，選擇「日子」作為開幕片，是以蔡明亮的最後一部長片作為影展的開始，帶領影迷一路往前回顧，他也特別感謝駐西班牙代表處文化組，邀請蔡明亮到巴塞隆納與影迷對談互動。

問及在蔡明亮所有電影中，哪部是他的最愛，拉帕拉答說「不散」，他表示，「不散」捕捉了所有人類社會與情感的複雜性，以及對20世紀電影的鄉愁，並且深具幽默感與感性，可說是一部寫給電影的情書，「讓我留下深刻的觀影印象，我至今還時時會想起它」。

拉帕拉提到，蔡明亮的電影一定要在電影院的大銀幕觀賞，才能感受到「蔡氏」獨特電影語言的魔力，在家裡觀賞的話，難以與其產生連結，「他的電影迫使你停下來、運用感性、仔細觀看」。

蔡明亮出席映後座談時，與當地影迷尤其是許多年輕的電影學校學生分享他的藝術創作心路歷程。有學生問及電影裡無處不在的「環境聲音」，蔡明亮說，這些聲音就是「生活的聲音」，在他的電影裡幾乎不會聽到配樂，因為生活裡常常沒有電影裡那些優美的配樂，但他有稍微將收錄到的聲音加大，「如果你比較孤獨的話，你通常都會聽到這些聲音」。

另有學生問到招牌的「固定長鏡頭」，蔡明亮直接回說「因為我喜歡固定鏡頭」，引來現場觀眾哄笑。他說：「因為我拍的是單純的一個面向，我不想讓自己變成什麼都看到的導演，我永遠只看到一面，就跟生活是一樣的。」

蔡明亮也分享，看電影有時很像看一幅畫、讀一首詩，觀眾不需要什麼都知道，但他們知道自己看到的、聽到的、感覺到的，「我自己有感覺，我就會做出來，我也希望觀眾會有感覺」。他指出，很喜歡歐洲的觀眾，因為他們是從美術館被訓練出來的，有自己的感覺、會自己判斷，「他們通常不需要標準答案」。

蔡明亮表示，他的電影從來不是市場概念，而是他的自我表達。他說：「本來看我的電影就不是容易的事，因為我沒有準備要讓它變得很容易，如果你喜歡的話，你就會想辦法更了解它。」他也感性提到，「但是我很開心，30年下來累積了非常多了解我的觀眾，懂得欣賞這樣的作品」。

當蔡明亮提到他很害怕被觀眾問到為什麼這樣拍、為什麼那樣做，因為他自己也不知道為什麼，「但這就是我做的作品」，忠於生活、忠於作品的態度，引爆全場熱烈鼓掌。

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由於當地觀眾發問踴躍，映後座談會直至深夜11時才結束，許多影迷離場後還依依不捨地等在電影資料館門口，熱情要求與蔡明亮合照。

蔡明亮此行除了參與回顧展，在駐西班牙代表處文化組安排下，出席3場大師講座，包括5日在加泰隆尼亞電影資料館、6日在巴塞隆納電影學校（Escuela de Cine de Barcelona, ECIB）、8日在米羅基金會（Fundació Joan Miró）的短片放映及映後講座，行程滿檔。（編輯：唐聲揚）1140607

加泰隆尼亞電影資料館位於巴塞隆納市中心的拉瓦爾區（El Raval），致力於保存、修復及推廣以加泰隆尼亞地區為主的影視資產，擁有2座放映廳、2座展覽廳和加泰隆尼亞地區唯一一座電影圖書館，每年約放映1400場電影，可說是文青影癡的天堂。中央社記者胡家綺巴塞隆納攝 114年6月7日

為期1個月的巴塞隆納「蔡明亮導演電影回顧展」登場，4日晚間在加泰隆尼亞電影資料館的大影廳舉行開幕式，由館長拉帕拉（左1）與駐西班牙代表處副代表張自信（左2）致詞開場，放映開幕片「日子」。蔡明亮（左3）、李康生（右2）與亞儂‧弘尚希（右1）也到場，並於映後與當地影迷座談。中央社記者胡家綺巴塞隆納攝 114年6月7日

巴塞隆納「蔡明亮導演電影回顧展」4日晚間在加泰隆尼亞電影資料館的大影廳開幕，放映開幕片「日子」並舉行映後座談會，蔡明亮出席，與當地影迷尤其是許多年輕的電影學校學生分享他的藝術創作心路歷程。中央社記者胡家綺巴塞隆納攝 114年6月7日